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CHP'ye terör operasyonu: PKK belediyelere sızdı

CHP'ye terör operasyonu: PKK belediyelere sızdı

Burak Doğan
04:0012/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Şüphelilerin geçmişte DEM Parti içinde faaliyet yürüttükleri de soruşturma dosyasına eklendi.
Şüphelilerin geçmişte DEM Parti içinde faaliyet yürüttükleri de soruşturma dosyasına eklendi.

CHP ile DEM Parti’nin ‘Kent Uzlaşısı’ kapsamında PKK’nın belediyelere sızdığı gerekçesiyle İstanbul’da 9 belediyeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında iki belediye başkan yardımcısı da var.

İstanbul’da 9 belediyeye yönelik PKK/KCK operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul polisi eş zamanlı baskınlar düzenleyerek Kent Uzlaşısı’ kapsamında göreve gelen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye

Başkan Yardımcısı Livan Gür’ün de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.


ÇOĞU BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Baskınlarda Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen sivil şahıs İ.P. de gözaltına alındı.


ÖRGÜT BAĞLANTILARI DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul Başsavcılığı, ‘Kent Uzlaşısı’ çerçevesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarının belediyelere sızdığını tespit etti. Soruşturmada adı geçen şüphelilerin terör örgütünün ‘Halkların Demokratik Kongresi’ yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu doğrultuda, söz konusu isimlerin belediyelerde “Emek Meclisi Üyesi”, “İlçe Meclisi Üyesi”, “Kadın Meclisi Üyesi”, “Genel Meclis Üyesi”, “Kültür Sanat Komisyonu Üyesi” ve “Delege Üyesi” gibi sıfatlarla konumlandırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin geçmişte DEM Parti içinde faaliyet yürüttükleri de soruşturma dosyasına eklendi.


ARKA PLANDA ÖRGÜT VAR

İstanbul Başsavcılığı’nın operasyona ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çekici detaylar yer aldı. Kent Uzlaşısı’nın terör örgütü PKK yönetimince formüle edildiğine vurgu yapılan açıklamada, batı il ve ilçelerindeki terör destekçilerinin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde ederek, belediye meclis kararlarında söz sahibi olduğu belirtildi. Ayrıca başsavcılık, yerel yönetimlerde yer alarak ‘siyasi bir denge’ kurmanın amaçlandığına vurgu yaparak, “Kent Uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu anlaşılmıştır” denildi.


#politika
#CHP
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