CHP'ye terör operasyonu: PKK belediyelere sızdı

Baskınlarda Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen sivil şahıs İ.P. de gözaltına alındı.

İstanbul Başsavcılığı, ‘Kent Uzlaşısı’ çerçevesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarının belediyelere sızdığını tespit etti. Soruşturmada adı geçen şüphelilerin terör örgütünün ‘Halkların Demokratik Kongresi’ yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu doğrultuda, söz konusu isimlerin belediyelerde “Emek Meclisi Üyesi”, “İlçe Meclisi Üyesi”, “Kadın Meclisi Üyesi”, “Genel Meclis Üyesi”, “Kültür Sanat Komisyonu Üyesi” ve “Delege Üyesi” gibi sıfatlarla konumlandırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin geçmişte DEM Parti içinde faaliyet yürüttükleri de soruşturma dosyasına eklendi.

İstanbul Başsavcılığı’nın operasyona ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çekici detaylar yer aldı. Kent Uzlaşısı’nın terör örgütü PKK yönetimince formüle edildiğine vurgu yapılan açıklamada, batı il ve ilçelerindeki terör destekçilerinin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde ederek, belediye meclis kararlarında söz sahibi olduğu belirtildi. Ayrıca başsavcılık, yerel yönetimlerde yer alarak ‘siyasi bir denge’ kurmanın amaçlandığına vurgu yaparak, “Kent Uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu anlaşılmıştır” denildi.