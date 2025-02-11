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CHP’li belediyeye suçlama: Kamu taşınmazı ihalesiz kullanılıyor

CHP’li belediyeye suçlama: Kamu taşınmazı ihalesiz kullanılıyor

Oğuzhan Ürüşan
11:1411/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'tan henüz kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama gelmedi.
Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'tan henüz kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama gelmedi.

İzmir’in CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki kamuya ait alanları kira ihalesi yapmadan özel bir inşaat firmasına kullandırmak ile suçlanıyor. İddialar, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca tarafından Gaziemir Belediye Meclisi’nde gündeme geldi.

İzmir’de CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın bilgisi ve onayı dahilinde bir inşaat firmasının, belediyeye ait 5 bin metrekarelik kamuya terkli alanı işçi yatakhaneleri, yemekhane ve depo olarak kullandığı iddia edildi. Bu durumun, Devlet İhale Kanunu ile de çeliştiği belirtildi. Kanuna göre, kamu taşınmazlarının işgali durumunda tazminat hakkının (ecrimisil) alınması ve işgalin derhal sonlandırılması gerekiyor.

Net yanıt yok

İddialar gündeme getiren Atmaca,
“Bu konu gündeme gelmeseydi süreç sessiz sedasız devam mı edecekti? Her inşaat firması sizinle özel görüşerek kamuya terkli alanları şantiye olarak kullanabilir mi? Geçmiş dönemde kiracılar kanuna göre tahliye edilirken, neden bu firmaya ecrimisil yöntemiyle ayrıcalık tanındı?”
sorularını Işak’a yöneltti. Ancak Işık, kamuoyunu tatmin edecek net bir yanıt veremedi.

#CHP
#İzmir
#Gaziemir Belediyesi

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