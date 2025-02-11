CHP’li belediyeye suçlama: Kamu taşınmazı ihalesiz kullanılıyor

İzmir’de CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın bilgisi ve onayı dahilinde bir inşaat firmasının, belediyeye ait 5 bin metrekarelik kamuya terkli alanı işçi yatakhaneleri, yemekhane ve depo olarak kullandığı iddia edildi. Bu durumun, Devlet İhale Kanunu ile de çeliştiği belirtildi. Kanuna göre, kamu taşınmazlarının işgali durumunda tazminat hakkının (ecrimisil) alınması ve işgalin derhal sonlandırılması gerekiyor.