MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon: PKK/KCK Fransa yapılanmasındaki kilit isim yakalandı

Uzun süredir MİT’in takibi altında olan Medeni Altundere'nin, örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Alltundere'nin, Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

İstanbul’da olduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı.