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MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon: PKK/KCK Fransa yapılanmasındaki kilit isim yakalandı

MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon: PKK/KCK Fransa yapılanmasındaki kilit isim yakalandı

09:5714/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı.
Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul'da yakaladı.

Uzun süredir MİT’in takibi altında olan Medeni Altundere'nin, örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Alltundere'nin, Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

İstanbul’da olduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı.

Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#MİT
#Fransa
#PKK/KCK
#Terör örgütü

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