Gündem Isparta Sütçülerde bu kez TIRda başlayan yangın ormana sıçradı
İSPARTA

Isparta Sütçüler'de bu kez TIR'da başlayan yangın ormana sıçradı

Isparta'da Çandır Yazılı Kanyon mevkisindeki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Sütçüler ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın alev almasıyla kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Isparta Sütçülerde bu kez TIRda başlayan yangın ormana sıçradı - Isparta son dakika haberleri
Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sütçüler- Karadiken köyü mevkisinde bulunan Şar Deresi bölgesinde, öğle saatlerinde, seyir halindeki TIR'ın lastiklerinin yanmasının ardından başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

DHA

Alevleri görenler, hemen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu fotoğraf çok şey anlatıyor: Sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele ettiler
GÜNDEM
Bu fotoğraf çok şey anlatıyor: Sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele ettiler

DHA

Ormanlık alanda hızla yayılan yangının söndürülmesi için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Çalışmalara, bölge halkı da destek verirken, yangına helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

DHA

Öte yandan Sütçüler'in Çandır Yazılı Kanyon mevkisinde, pazartesi günü çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

Isparta'da da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale başladı
GÜNDEM
Isparta'da da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale başladı

Manavgat'ta orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.​
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İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Kızıldağ çevresinde etkisini sürdürüyor.
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Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü.
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Orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti.
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Manavgat'ta orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti
Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızıldağ mevkiinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edildi. Orman işçileri ve vatandaşlar yangını söndürmek için mücadele etti.

Türkiye alevlere karşı tek yürek: Yüreği vatan sevdası ile çarpan herkes seferber oldu
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Muğla Marmaris’te 7 gün önce başlayan yangınlar, Marmaris’ten sonar Bodrum, Milas, Seydikemer, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe ve Muğla’nın komşu illeri Aydın ve Denizli’nin değişik ilçelerinde devam ediyor.
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Alevlerle mücadele etmek için askerinden polisine, kaymakamından vali yardımcısına söndürme ekiplerinden gönüllü vatandaşlara kadar herkes yangın bölgesine koştu.
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Türkiye’nin adeta tek yürek olduğu yangınlarda özellikle Polis Teşkilatı’ndaki TOMA’ların alevlere mücadelesi göz doldurdu.
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Bir an olsun söndürme ekiplerini yalnız bırakmayan vatandaşlar bir taraftan hortum taşırken, diğer taraftan da alev savaşçılarının hararetini söndürmek için su dağıtıyor.
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Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı söndürme çalışmaları sırasında Marmaris yakınlarında bulunan tarihi bir alanı alevlerden korumak için seferber olan alev savaşçıların görüntüleri objektiflere bu şekilde yansıdı.
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Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
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Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
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Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
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Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
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Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
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Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
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Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek: Yüreği vatan sevdası ile çarpan herkes seferber oldu
Ülke genelinde bir haftadır devam eden orman yangınlarında Türkiye alevlere karşı adeta tek yürek oldu. Muğla'da bir hafta önce başlayan ve şiddeti artırarak devam eden yangınları söndürmek için yüreği vatan sevdası ile çarpan herkes seferber oldu. Yangınlarda halkın alevlerle mücadelesi objektiflere yansıdı.
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