İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir tutuklandı

İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Epözdemir, savcılık ifadesinin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan HDK içinde Bağcılar başkanı olarak bulunduğu, HDK ve PKK'nın talimatları doğrultusunda "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu belirtildi.