İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir tutuklandı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan HDK içinde Bağcılar başkanı olarak bulunduğu, HDK ve PKK'nın talimatları doğrultusunda "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu belirlenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Epözdemir'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
PKK üyeliğinden soruşturma
İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Epözdemir, savcılık ifadesinin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Örgütün kurduğu gruplara üye
Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan HDK içinde Bağcılar başkanı olarak bulunduğu, HDK ve PKK'nın talimatları doğrultusunda "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu belirtildi.
Şüpheli Epözdemir'in, Cizre'de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu kaydedilen sevk yazısında, Epözdemir'in silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği aktarıldı.
Tutuklandı
Sevk yazısında, Epözdemir'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, ve suçlara dair yasada öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.
Hakimlik, Epözdemir'in tutuklanmasına karar verdi.