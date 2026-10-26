İstanbul Barosu’nda başkan Ümit Kocasakal

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde 9 aday baro başkanlığı için yarışırken, 68 bin 469 avukatın oy kullanması için 172 sandık kuruldu. 30 bin 36 geçerli oyun kullanıldığı seçimde, İbrahim Kaboğlu 7 bin 22, Atakan Adem Selanik 3 bin 809, Hasan Kılıç 3 bin 557, Osman Korkut Kanadoğlu 2 bin 543, Arife Gökkaya Dinç 1477, Salih Uçar 713, Gülbeyaz Karadeniz 515, Metin Uraçin ise 173 oy aldı.

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