İstanbul ile Bingazi arasında uçak seferleri yeniden başlatıldı: Yeni fırsatlar sunacak

Karanfil Group'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) haftada üç sefer olarak İstanbul'dan Bingazi'ye 10 yıl aranın ardından başlattığı uçak seferleri, Türkiye ve Libya arasında yeni ticari fırsatlar sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, seferlerin başlamasıyla, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağlarda güçlenme beklendiğine değindi.

Libya'nın, Afrika kıtasına açılan stratejik bir kapı olduğunu kaydeden Karanfil, "İki ülke arasındaki köklü bağlar, ekonomik işbirliğinin temelini oluşturuyor. Havacılık sektörünün, sadece bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda kültürlerin kaynaşmasına vesile olan bir köprü olacağını söyleyebilirim. Türkiye, bulunduğu stratejik konumu sayesinde havacılıkta büyük bir güç haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.





Karanfil, Libya'nın bölgesel kalkınmada kilit bir role sahip olduğunu, Türkiye'nin altyapı, sağlık ve enerji gibi alanlardaki bilgi birikimini bu ülkeyle paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Afrika'nın, gelecek yüzyılda ekonomik büyümenin lideri olabileceğine değinen Karanfil, "THY'nin Bingazi seferleriyle, Türk ihracatçılarına yeni fırsatlar sunulması, lojistik altyapının gelişmesine katkıda bulunulması ve Türk şirketlerinin bölgedeki varlığının güçlendirilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

THY seferleri konusunda Libya İmar Fonu ve devlet kurumlarıyla toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Karanfil, şunları kaydetti: