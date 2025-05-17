İstanbul Üniversitesi'nde Doğu Türkistan etkinlikleri iptal edildi: Öğrencilerden tepki

Benzer bir durum bu hafta içinde “Yetim Çocuklar Şenliği” etkinliğinde de yaşandı. İstanbul Üniversitesi Gençlik Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan şenlikte Doğu Türkistanlı çocukların da yer alacağı duyurulmuştu. Ancak etkinliğin başlamasına bir gün kala program iptal edildi. Her iki iptalde de Çin ile diplomatik hassasiyetlerin gerekçe gösterildiği ifade edildi.