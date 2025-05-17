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İstanbul Üniversitesi'nde Doğu Türkistan etkinlikleri iptal edildi: Öğrencilerden tepki

İstanbul Üniversitesi'nde Doğu Türkistan etkinlikleri iptal edildi: Öğrencilerden tepki

15:4917/05/2025, Cumartesi
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İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi’nde son haftalarda Doğu Türkistan’la ilgili planlanan iki etkinliğin iptal edilmesi, öğrencilerin tepkisini çekti. Yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayan öğrenciler, 16 Mayıs Cuma günü üniversite kampüsünde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

29 Nisan’da düzenlenmesi planlanan “Kırım'dan Sudan’a, Gazze’den Doğu Türkistan’a İnsan Hakları Paneli”, Doğu Türkistan konusunun ve Doğu Türkistanlı katılımcıların panelden çıkarılmasının talep edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Benzer bir durum bu hafta içinde “Yetim Çocuklar Şenliği” etkinliğinde de yaşandı. İstanbul Üniversitesi Gençlik Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan şenlikte Doğu Türkistanlı çocukların da yer alacağı duyurulmuştu. Ancak etkinliğin başlamasına bir gün kala program iptal edildi. Her iki iptalde de Çin ile diplomatik hassasiyetlerin gerekçe gösterildiği ifade edildi.

Etkinlik iptallerinin ardından 16 Mayıs Cuma günü Rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, “Doğu Türkistan onurumuzdur” mesajlarıyla tepkilerini dile getirdi.

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