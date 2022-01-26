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İSTANBUL

İstanbul'da nefes kesen kovalamaca: Kayınpederini vuran suç makinesini bekçiler böyle yakaladı

İstanbul Şişli’de boşanmak isteyen eşini öldürmekle tehdit eden bir şahıs, kendisine engel olmak isteyen kayınpederini silahla boynundan vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için Şişli polisi kadının evinin önünde 24 saat nöbet tuttu. Yapılan çalışmalarda saldırgan, kaçtığı esnada bineceği taksideki bekçilerin kovalamacası sonucu yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda nefes kesen kovalamaca: Kayınpederini vuran suç makinesini bekçiler böyle yakaladı
Olayın ardından saldırgan, yaralı kayınpederi ve eşini evde bırakıp koşarak uzaklaştı.

Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kendisinden boşanmak isteyen eşi İ.B.’yi sürekli öldürmekle tehdit eden Eren B., akşam saatlerinde eşi İ.B.’nin ve ailesinin bulunduğu eve geldi. Eşini öldürmekle tehdit eden Eren B. hakaretler yağdırdığı sırada olaya müdahale etmek isteyen kayınpederi Mehmet H. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada, Eren B. silahını çıkararak kayınpederini boynuna ateş edip yaraladı. Olayın ardından saldırgan, yaralı kayınpederi ve eşini evde bırakıp koşarak uzaklaştı.

Kayınpederini vurup eşine ölüm tehditlerine devam etti

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kayınpederini vuran Eren B. ise sonrasında eşi İ.H’yi telefonla arayıp eşini ve çocuğunu da öldüreceğini söyledi.

Tehditlerine devam eden saldırganı yakalamak için Şişli polisi geniş çaplı uygulama yaptı. Saldırganın bulunabileceği bütün mekanlarda, metruk binalar dahil kahvehaneler, kıraathaneler gibi yerlerde aramalar gerçekleştirildi. Aynı zamanda tehditlere maruz kalan kadının evinin çevresinde 24 saat boyunca nöbet tutan Şişli polisi, Eren B.’nin yakalanması için büyük çaba sarf etti. Yakalama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, baskın yapılan bir adreste 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bineceği taksideki bekçiler tarafından yakaladı

Eşine kabusu yaşatan Eren B., olaylardan sonra bir süre daha kaçmaya devam etti. Farklı kılık kıyafetler ile saklanmaya çalışan saldırgan Eren B. Mecidiyeköy’de kendisini fark eden polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında durdurduğu bir taksiye binmek isteyen saldırgan, bekçiler tarafından yaşanan kovalamaca sonucundan kıskıvrak yakalandı.

Üstünden de uyuşturucu çıktı

Yakalandığı sırada da üzerinde yaklaşık 3.6 gram uyuşturucu madde bulunan Eren B.’nin emniyette 12 adet “uyuşturucu madde kullanmak”, 2 adet “uyuşturucu madde ticareti”, 5 adet “tehdit” ve “hakaret”, 1 adet “görevli memura mukavemet” ve 6 adet de “kasten yaralama” olmak üzere 26 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Suç makinesi tutuklandı


Bekçilerin yakaladığı saldırgan Eren B.’nin olayda kullandığı suç aleti olan tabanca da ele geçirildi. Emniyete götürülerek ifadesi alınan ve adli işlemleri yapılan suç makinesi Eren B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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