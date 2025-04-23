Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda riskli bir durumun bulunmadığını belirtti.
İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından "İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu. Tekin "İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık." açıklamasında bulundu.
Silivri’de meydana gelen 6,2'lik depremin ardından
'İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?'
sorusunun cevabı merak ediliyordu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarla ilgili alınan son kararı duyurdu.
Okullar 2 gün tatil
Okullar 2 gün tatil
Bakan Tekin depremin ardından
"İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık."
açıklamasında bulundu. Böylelikle İstanbul'da okullar
perşembe
ve
cuma
günü tatil edilmiş oldu.
Engelli ve hamileler idari izinli sayılacak
Engelli ve hamileler idari izinli sayılacak
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada
"Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi. Öte yandan sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışında tutulacak."
denildi.
Üniversitelere de ara
Üniversitelere de ara
Öte yandan YÖK Başkanı Özvar
"Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir"
bilgisini paylaştı.
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