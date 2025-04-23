"Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi. Öte yandan sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışında tutulacak."