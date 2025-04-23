Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: İstanbul'da okullar 2 gün tatil

Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: İstanbul'da okullar 2 gün tatil

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:3323/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda riskli bir durumun bulunmadığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda riskli bir durumun bulunmadığını belirtti.

İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından "İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu. Tekin "İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Silivri’de meydana gelen 6,2'lik depremin ardından
'İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?'
sorusunun cevabı merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarla ilgili alınan son kararı duyurdu.


Okullar 2 gün tatil


Bakan Tekin depremin ardından
"İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık."
açıklamasında bulundu. Böylelikle İstanbul'da okullar
perşembe
ve
cuma
günü tatil edilmiş oldu.

Engelli ve hamileler idari izinli sayılacak


İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada
"Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi. Öte yandan sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışında tutulacak."
denildi.

Üniversitelere de ara


Öte yandan YÖK Başkanı Özvar
"Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir"
bilgisini paylaştı.



#Yusuf tekin
#okul
#deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Üniversiteler yarın tatil mi? 24-25 Nisan'da üniversiteler tatil oldu mu?