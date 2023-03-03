'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı' sismik izolatörlerle depremlere karşı korunuyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Tuztaşı, Japonya ile özdeşleşen sismik izolatörlerin tek başına çözüm olamayacağını belirtip, "Sismik izolatörler şiddetli depremlerde koparsa ne olacak? Japonya'da bunu dengeleyen yanal düzenlemeler de var. Bizdekiler genelde yapının zeminine uygulanan bir hareket ama kopmalar olursa ne olacak? Bu demek oluyor ki sismik izolatörler, tek başına kesin çözüm değil. Sistemin destek unsurlarının ele alınarak uygulanması lazım" dedi.