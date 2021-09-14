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İSTANBUL

İstanbul’un simgesi kızıl gün doğumu

İçinde barındırdığı simgesel yapılarla dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, sabahları ortaya çıkan kızıl gün doğumu görüntüsü ile kendisine hayran bırakıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul’un simgesi kızıl gün doğumu
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte boğaza tutunmaya çalışan güneş hüzmeleri Çamlıca Kulesi ve Çamlıca Camii ile birleşti.

İstanbul’un yeni siluetlerinden Çamlıca Kulesi’nin eşsiz görüntüsü gün doğumu ile buluştu. Geriye hayran bırakan görüntüler oluştu. Kartpostalları aratmayan o anlar havadan görüntülendi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte boğaza tutunmaya çalışan güneş hüzmeleri Çamlıca Kulesi ve Çamlıca Camii ile birleşti. İstanbul’un yeni oluşan silueti Çamlıca Kulesi gün doğumu ile buluştuğu o anlarda kendine hayran bıraktı.

  • Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarasına eşlik eden Çamlıca Kulesi’nden geriye kartpostallık görüntüler kaldı. Oluşan eşsiz manzara ise havadan görüntülendi. Çamlıca’da bulunan tv kulelerinin kaldırılmasını ardından daha da ortaya çıkan çamlıca tepesi, yeni yapılan camisi ve tv kulesi ile adeta eskisinden daha da fazla talep gören ve insanların akın ettiği İstanbul’un en güzel yerlerinden birisi oldu.
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