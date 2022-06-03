İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz mart ayının sonunda, partisinin A Takımı'nı değiştirmişti. Bahse konu dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'ye rahatsızlık veren Yavuz Ağıralioğlu'na Başkanlık Divanı'nda da koltuk verilmemişti. Ağıralioğlu'nun, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan" söylemi ile ittifak ortaklarını rahatsız ettiği ve bu nedenle görevden alındığı öne sürülmüştü.

"RÜYASINDA CHP'YE OY VERDİĞİNİ GÖREN SAĞCI GUSÜL ABDESTİ ALIR"

Söz konusu gelişmeler hafızalardaki yerini korurken, Ağıralioğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında bir kez daha CHP'yi hedef aldı.

Eleştirilerin hedefi haline geldiği, "Biz olmasak CHP ne kadar oy alır Cumhur İttifakı'ndan" çıkışının, 'İYİ Parti' şekline yanıt veren Ağıralioğlu, "CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır." dedi.

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OYNAT 01:43 İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır CHP'ye yönelik sözleri sonrası Meral Akşener tarafından 'genel başkan yardımcılığı' görevinden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı yayında, bir kez daha ittifak ortaklarını hedef aldı. Eleştirilerin hedefi haline geldiği, 'Biz olmasak CHP ne kadar oy alır Cumhur İttifakı'ndan' çıkışının, 'İYİ Parti' şekline yanıt veren Ağıralioğlu, 'CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır' dedi.



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"KLASİK BİR CHP İSTANBUL VE ANKARA'YI ALAMAZDI"

Ağıralioğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim klasik sağcılar şöyle bir duygu taşır; CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır. CHP'ye karşı duyulan siyasi alerjiyi Tayyip Bey avantaja çevirmeye çalışır. Bu yüzden İYİ Parti oy verilebilir siyasal esneme imkanı vermiştir Türk demokrasisine. Klasik sağ seçmenin, biz ne olursa olsun yerimizden ayrılma endişesine iyi gelmiştir. Bunu kastederek söyledim arkadaşlar alınganlık yaptı. Yani klasik bir CHP'li ile İstanbul'u Ankara'yı alamazlardı."

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