Gündem İzmir depreminde 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanının mimarından formalite imza
İZMİR

İzmir depreminde 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın mimarından formalite imza

İzmir'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,6'lık depremde 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’nın sorumluları hakim karşısına çıktı. Binanın projesinde mimar olarak imzası bulunan tutuklu sanık Ali Serdar Bayram, projeyi kendisinin çizmediğini, imzayı formalite amacıyla attığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
İzmir depreminde 36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanının mimarından formalite imza
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından 36 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'yla ilgili iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açılmıştı.

"FORMALİTEDEN İMZA ATTIM"

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın mimarı olarak projede imzası bulunan Ali Serdar Bayram, resmi evraklara mimar olarak formalite amacıyla imza attığını ancak fenni mesul olarak herhangi bir işlemde bulunmadığını söyledi.

SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

150 gündür cezaevinde olduğunu hatırlatan Bayram, "Bu olayın meydana gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Neden cezaevinde olduğumu sorguluyorum. Mimarı ben olarak görülmeme rağmen bu projeyi ben çizmedim. Fenni mesul olarak görülüyorum ama böyle bir sözleşmem yok. Rıza Bey Apartmanı’nın inşaatının devam ettiği yıllarda İzmir’de bile değildim" diyerek suçsuz olduğunu savundu.

RAPOR BAŞVURUSU YAPAMADIK

Geçmiş dönemlerde Rıza Bey Apartmanında yöneticilik yapan tutuksuz sanıklardan A.C.A. da "İzmir’de 2005 yılında yaşanan depremin ardından bazı kolonlarda çatlaklar meydana geldi. Bunun ardından binanın depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda Dokuz Eylül Üniversitesinden rapor almak için toplantı yaptık. Toplantıda çoğunluğu sağlayamadığımız için rapor başvurusu yapmadık. Söylendiği gibi binanın çürük raporu yoktu. Ağır tonajlı araçlar geçtiği zaman binada sallantılar oluyordu" dedi.

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