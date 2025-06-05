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Battaniyeye sarılı halde bulunmuştu: Evin çatısında doğan bebekten acı haber

Battaniyeye sarılı halde bulunmuştu: Evin çatısında doğan bebekten acı haber

19:075/06/2025, Perşembe
DHA
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Yeni doğmuş bebeğin ölümüyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Yeni doğmuş bebeğin ölümüyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'de bir evinde çatısında doğan ve sağlık ekiplerince battaniyeye sarılı halde bulunan bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin çatısında doğduğu öğrenilen ve sağlık ekiplerince battaniyeye sarılı halde bulunan bebek hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde ilçedeki bir evin çatısında meydana geldi. Çatıdan gelen bağırma seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekipleriyle birlikte evin çatısına çıkan ekipler battaniyeye sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek ve anneyi buldu.

İlk müdahalenin ardından anne ve bebek hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bebek doktorların müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı.

Annenin ise tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



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