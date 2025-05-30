Komşular birbirine girdi: 4 kişi yaralandı 4 kişi gözaltına alındı

İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde aynı aileden olduğu öğrenilen A.H.Ü. (72), Ü.Ü. (44) ve A.Ü.'nün (41) tabancayla vurularak, C.A.Ü. (14) ise darp sonucu yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.H.Ü. ve Ü.Ü. tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 2 yaralının tedavilerini sürdüğü bildirildi. Kavganın çocuklar arasında başlayıp, ebeveynlerinin de karışmasıyla büyüdüğü belirlendi.