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Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" hedefliyor

Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler Savunma Bakanları "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için güvenlik işbirliklerinin artırılmasında fikir birliğine vardı.

09:22 . 4/06/2023 Pazar
AA
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Japon mevkidaşı Yasukazu Hamada.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Japon mevkidaşı Yasukazu Hamada.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yazukazu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Filipinler Savunma Bakanı Carlito Galvez görüştü.

Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu marjında bir araya gelen 4 ülke Savunma Bakanı, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için güvenlik işbirliklerinin artırılmasında mutabık kaldı.

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre "Serbest ve Açık bir Hint-Pasifik" vizyonunu ele alan 4 bakan, vizyonun gelişmesi için kolektif çaba gösterileceğini teyit etti.

4 ülke savunma bakanlarının görüşmesi, şimdiye kadar ilk olarak kayda geçti. Bölgesel sorunlar ile ortak çıkarları ele alan bakanlar, işbirliğini genişletme fırsatlarını müzakere etti.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu, 2-4 Haziran Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen foruma, 40'ı aşkın ülkeden 600'den fazla hükümet temsilcisi, savunma bakanları, askeri yetkililer, güvenlik uzmanları katılıyor.



#Japonya
#Shangri-La
#Singapur
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