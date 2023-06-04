Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" hedefliyor

Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu marjında bir araya gelen Japonya Savunma Bakanı Hamada Yazukazu ve Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun görüşmesinden uzlaşı çıktı. Japonya ve Çin savunma bakanları, askeri diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştı. Ancak Çin Savunma Bakanı Şangfu, Çin'in, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan konusundaki hassasiyetini yineleyerek, sorunun "tamamen Çin'in işi" olduğunu, Japonya'nın buna müdahale etmemesi ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlere yanlış mesaj vermemesi gerektiğini vurguladı.