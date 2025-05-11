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Kağıthane'de feci kaza: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, ölü ve yaralılar var

Kağıthane'de feci kaza: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, ölü ve yaralılar var

17:2011/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
DHA
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Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kağıthane'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kağıthane'de servis aracının çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Ayazma Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.



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