Kağıthane'de feci kaza: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, ölü ve yaralılar var

Kağıthane'de servis aracının çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Ayazma Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.