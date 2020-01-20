Kanal İstanbul'un emlakçılığını CHP, HDP ve İYİ Parti ilçe başkanları yapıyor

Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) ve İstanbul Havalimanı projelerinin çeşitli engellemelerle hayata geçtiği İstanbul, yeni bir tartışmanın merkezi haline geldi.

Millet ittifakı Kanal İstanbul'a karşı

Mega proje Kanal İstanbul'un ihale sürecine girmesiyle, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP grupları harekete geçti.

Mega projeye karşı kampanya başlatıldı

İttifak üyesi her bir parti, mega projeye karşı kampanya yürütürken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu süreçte öne çıkan isimlerin arasında yerini aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, mega projeyi sert bir dille eleştirdi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu: Bir rant projesidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'la ilgili “Kanal İstanbul devlet projesi değil, Erdoğan’ın rant projesidir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık binasında basın toplantısı düzenleyerek Kanal İstanbul projesiyle ilgili 'rant' iddialarını ortaya attı.

İBB Başkanı İmamoğlu da benzer bir çıkışla "Bu proje ciddi anlamda bir rant projesidir" iddiasını ortaya attı. Millet İttifakı'nın diğer üyeleri de, mega projeye karşı olduklarını en yüksek perdeden dile getirdi.

Projenin emlakçıları CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ilçe başkanları

Oysa Kanal İstanbul güzergahında yer alan arazilerin emlakçılığını CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Arnavutköy ilçe başkanları yapıyor. CHP'den genel merkez, teşkilat ve milletvekili düzeyinde pek çok isim de yakın zamanda bölgeden arazi satın aldı.

Kanal İstanbul güzergahındaki arsalar, projenin ilanından bu yana her geçen gün değer kazanıyor.

CHP'li Tuncel pek çok CHP'li isme arazi konusunda aracı oldu

CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Ruhi Tuncel, aynı zamanda 'Ruhi Tuncel Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı' adlı şirketin sahibi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Arnavutköy'e gerçekleştirdiği 'Kanal İstanbul' ziyaretinde, CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Ruhi Tuncel (sağda) hazır bulundu.

Tuncel'in, Kanal İstanbul'a birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Dursunköy'de arazileri var. Aynı zamanda CHP'nin üst düzey pek çok ismine, bölgeden arazi satın almaları için aracı oldu.

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Ruhi Tuncel'in şirketine ait internet sayfasına ulaşılamıyor. Firmanın konumunu belirten sosyal medya sayfası ise aktif.

HDP'li Aras 'Kanal İstanbul' vurgusuyla arazi satıyor

HDP Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Aras, Kanal İstanbul güzergahında hem arsa hem de konut satışları yapıyor.

HDP Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Aras (sağda).

Aras'ın ilanlarındaki "Yapılacak Kanal İstanbul'a yakın" ve "Kanal İstanbul'a zirvede" ifadeleri dikkat çekiyor.

Mustafa Aras'ın ilanlarında 'Kanal İstanbul' vurgusu dikkat çekiyor.

Mustafa Aras'ın ilanlarında 'Kanal İstanbul' vurgusu dikkat çekiyor.

HDP'li Kahrıman Kanal İstanbul'u kapak fotoğrafı yaptı

HDP'nin Arnavutköy belediye başkan adayı ve eski ilçe başkanı Yavuz Kahrıman, 'CNS Emlak ve Danışmanlık' adlı şirketin sahibi.

HDP'nin Arnavutköy belediye başkan adayı ve eski ilçe başkanı Yavuz Kahrıman (solda).

Yavuz Kahrıman'ın şirketine ait sosyal medya hesabında, Kanal İstanbul'a ait görseller dikkat çekiyor.

Kahrıman'ın şirketine ait sosyal medya sayfasının kapak fotoğrafında Kanal İstanbul yer alıyor. Şirketin portföyündeki 'Kanal İstanbul' manzaralı arsanın bedeli tam 3 milyon TL.

İYİ Partili Aktürk Kanal İstanbul görseliyle satış yapıyor

Aktürk Gayrimenkul şirketine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Tuncay Aktürk (sağda).

İYİ Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Tuncay Aktürk, 'Aktürk Gayrimenkul' adlı şirketin sahibi.

Firmanın internet sitesinde pek çok arsa ilanının yanı sıra, Kanal İstanbul'un bölgeye yapacağı değerlenme etkisine dair çok sayıda haber yer alıyor.

Öte yandan şirketin görselinde Kanal İstanbul görsellerine yer verilmesi dikkat çekiyor.