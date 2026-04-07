Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
'Karagümrük çetesine' operasyon: 28 gözaltı

09:287/04/2026, Salı
AA
Sonraki haber
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.
Kamuoyunda ‘Karagümrük çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekipler, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten ve elebaşı N.E. olan suç örgütünün üyelerinin kimlik ve adreslerini belirledi.

İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


#İstanbul
#operasyon
#suç örgütü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
