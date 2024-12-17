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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde keyifli günler: Lahana sarıp mantı sıktılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde keyifli günler: Lahana sarıp mantı sıktılar

12:0417/12/2024, Salı
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Büyükşehir Belediyesi, ulu çınarların, huzurevinde yaşamlarını mutlu, huzurlu ve modern bir ortamda geçirmelerine imkân sağlanmaya 24 saat 365 gün kesintisiz devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, ulu çınarların, huzurevinde yaşamlarını mutlu, huzurlu ve modern bir ortamda geçirmelerine imkân sağlanmaya 24 saat 365 gün kesintisiz devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri, yaşlılıkta da hayata sımsıkı tutunurken, lahana sarıp, mantı sıkarak hem becerilerini geliştiriyorlar hem de birbirlerine keyifli anlar yaşatıyorlar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi, 2002 yılından bu yana yaşlı bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına yönelik kesintisiz hizmet veriyor. Huzurevi sakinleri, günlük yaşamlarında sadece bakım değil, aynı zamanda eğlence ve öğrenmeye de yer buluyor.



Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde 102 yaşlı vatandaşa ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların aktif yaşlanmalarını desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de, yaşlı bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik becerilerini geliştirmelerine imkân tanıyan geleneksel mutfak aktiviteleri oluyor.



Huzurevi sakinleri, keyifli bir şekilde lahana sararken, aynı zamanda ince motor becerilerini kullanarak sağlıklı ve lezzetli bir iş birliği örneği sergiliyor. Bunun yanında, mantı sıkma gibi geleneksel yemek hazırlıkları, yaşlı bireylerin hem el becerilerini geliştirmelerini sağlıyor hem de eski zamanların mutfak geleneklerini yaşatıyor.



Tiyatro ve Müzik Etkinlikleri ile Acil Durum Eğitimleri

Öte yandan yaşlıların sosyal katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen tiyatro ve müzik etkinlikleri de onların hayata daha sıkı tutunmalarına katkı sağlıyor. Ayrıca, huzurevinde düzenlenen acil durum bilgilendirme toplantıları, sakinlerin acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını koruma adına önemli bir yer tutuyor.



Huzurevi sakinleri ise kendilerine sağlanan bu hizmetler için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini sunarak, kaynaşma ve dayanışma içinde yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydettiler.



Büyükşehir Belediyesi, ulu çınarların, huzurevinde yaşamlarını mutlu, huzurlu ve modern bir ortamda geçirmelerine imkân sağlanmaya 24 saat 365 gün kesintisiz devam ediyor.


#Kayseri Büyükşehir Belediyesi
#Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi
#Müzik

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