Kaza sonrası sürücüsünün kaçtığı otomobil alt geçitte asılı kaldı

Kaza yerinde incelemede bulunan polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Ankara istikametinden kent merkezi istikametine seyreden 34 TD 6167 plakalı otomobil, Mimar Sinan Kavşağı yan yolda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, iddiaya göre aşırı hızın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kaza yerinde incelemede bulunan polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Otomobilin bulunduğu yerden kurtarılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Soruşturma sürüyor.