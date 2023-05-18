Kaza sonrası sürücüsünün kaçtığı otomobil alt geçitte asılı kaldı

Metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki demir korkulukları çarpıp parçalayarak 5 metrelik alt geçitte asılı kaldı.

Kazanın ardından otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü kaza yerinden koşarak uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı alt geçitte ve yan yolda güvenlik önlemi aldı.