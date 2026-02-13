Yeni Şafak
Kazı çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

17:1713/02/2026, Cuma
DHA
Tokat
Tokat

Tokat’ın Turhal ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Turhal ilçesi Celal Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında göçük oldu. Kazıda çalışan işçi İsmail Sarar, bel kısmına kadar toprak altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan Sarar, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.





