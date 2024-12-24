Kendisini subay olarak tanıttı: Şehit yüzbaşının fotoğrafıyla kandırdığı kadınları dolandırdı

Kendisini Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak tanıtarak evlenme vaadiyle kandırdığı kadınları dolandıran Serkan Ç. tutuklandı.
Kendini askeri personel olarak tanıtıp tanıştığı kadınları dolandıran 46 yaşındaki Serkan Ç., Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Zanlının, gruplardan tanıştığı kadınları 2014'te şehit olan bir subayın fotoğrafıyla kandırdığı ortaya çıktı.
İddiaya göre, zanlı Serkan Ç. (46), sahte isimle açtığı sosyal medya hesabından İstanbul'da yaşayan D.M. adlı kadınla tanışarak
kendini Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevli olarak tanıttı.
Şüpheli,
2014'te şehit olan bir teğmenin askeri üniformalı fotoğraflarını kendisine aitmiş gibi göndererek
, mağdur kadının güvenini kazandı. Mağdurla hiç yüz yüze görüşmeyen zanlı, D.M'den istediği bir miktar parayı, arkadaşına ait olduğunu söylediği, kendisine ait banka hesabına göndertti. Bir süre sonra durumdan şüphelenip CİMER'e başvuran D.M, aldığı cevapla
şüphelinin askeri personel olmadığını öğrendi ve şikayetçi oldu.
Adını kullandığı ekiplerce yakalandı
Adını kullandığı ekiplerce yakalandı
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri,
kendisini "jandarma yüzbaşı", "askeri personel" gibi unvanlarla tanıtan şüphelinin şehre girdiğini tespit etti.
Ekipler, şüphelinin Sakarya'da kendini başka yine sahte isimle tanıtarak
evlenme vaadi verip beraber yaşadığı bir kadını 250 bin lira dolandırdığını belirledi.
Şahsın askeri personel olduğunu beyan ederek, bir mobilyacıdan "borç" adı altında 5 bin lira aldığı da tespit edildi.
Sahte evrak düzenlemiş
Sahte evrak düzenlemiş
Ayrıca zanlının güven telkin etmek amacıyla Sakarya 7. Komando Tugay Komutanlığı emrinde
"Orduevi Müdürü" olarak çalıştığına dair sahte evrak düzenlediği de tespit edildi.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Serkan Ç. gözaltına alındı,
adreste yapılan aramada 1 sahte evrak ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Serkan Ç, nöbetçi hakimlikçe
"nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
34 suç kaydı 10 yakalama kararı var
34 suç kaydı 10 yakalama kararı var
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, Serkan Ç. hakkında "kadına karşı tehdit", "nitelikli dolandırıcılık", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma, "tehdit", "dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma", "hırsızlık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "basit tehdit", "resmi belgede sahtecilik" ve "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından
34 kayıt ve 10 yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Gruplardan tanıştığı kadınlara şantaj yaptı
Gruplardan tanıştığı kadınlara şantaj yaptı
Serkan Ç'nin kendini grup içinde askeri personel olarak tanıttığını anlatan D.M, zanlının "gözüne kestirdiği 'kurban' ile birebir konuştuktan sonra
askeri üniformalı fotoğraflar atarak güven sağlamaya çalıştığını" belirtti.
D.M, zanlının güven sağladıktan samimi konuşmaya başladığını söyleyerek, "İnsanların boşluğuna denk gelirse kanıp dolandırılıyor. Önce güven sağlıyor, sonra gönül kazanıyor ve en son vurgun yapıyor. İnsanlar dolandırıldığını anladığında da özel görüntülerle tehdit ederek sindirmeye çalışıyor." dedi.
TSK'nın adını kullanarak kandırdı
TSK'nın adını kullanarak kandırdı
İlk zamanlarda şüpheliyle arkadaş olarak sohbet ettiklerini anlatan D.M, "Sonra samimi konuşmaya başladı, güvenimi kazandı.
Güvenimi Türk Silahlı Kuvvetlerinin adını kullanarak, şehit bir subayımızın fotoğraflarını kullanarak, artık nereden aldığını bilmediğim kışlada yapılan eğitim video ve belgeler göndererek sağladı.
Demek ki bir boşluktaydık ki inandık. İnsanlara sesleniyorum, bu şekilde aldanmasınlar." dedi.
"Ben anlamıştım ama ailem inanmadı"
"Ben anlamıştım ama ailem inanmadı"
D.M, 10 bin lira gönderdiği zanlının hazırlıklar tamamlandıktan sonra nişan günü yanına gelmediğini dile getirerek, şunları anlattı:
"Nişana kadar ben onun dolandırıcı olduğunu anladım ama ailem inanmadı. Ailemi bile kandırdı. Ailem 'Sen sorun çıkartıyorsun.' dedi.
'Sizi manipüle ediyor, kanmayın.' dedikçe ailem bana inanmadı. Çok muazzam yalan söyleyen insanlar, bunlar bu işi meslek haline getirmişler. 'Beni dinlemediniz benim param gitti, bir sürü masraf yaptınız, şimdi bana inandınız mı?' dedim. Tabii inandılar ama iş işten geçmiş oldu."
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