Gündem Kılıçdaroğlunun CHP Adanada yaptı dediği hastane fuar alanı çıktı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP Adana’da yaptı’ dediği hastane fuar alanı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bin kişilik Sahra Hastanesi kurduğunu iddia etti. Fakat bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Sahra hastanesi denilen fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmeler var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kurduğu iddia edilen Sahra Hastanesi, Tüyap Fuar Alanı'na koyulan bölmelerden ibaret.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kurduğu iddia edilen Sahra Hastanesi, Tüyap Fuar Alanı'na koyulan bölmelerden ibaret.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre zarfında bin kişilik Sahra Hastanesi kurduğu iddiasında bulundu. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı çok geçmeden gün yüzüne çıktı.

Sahra Hastanesi denilen yerin fuar alanı olduğu görülüyor ve burada sadece iki adet seperatör ve bölmeler var.

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülçatı konuya ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da halkımız gibi aldatılmaktadır. Zira fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Tamamen aldatmacadır"

Gülçatı devamında şunları belirtti: CHP'nin ülke geneli tüm belediyelerinde yaptığı 'yapmadığımız şeyi söyleyelim, yeri gelince hükümetin hizmetlerini üstlenelim, nasıl olursa alıcısı var' anlayışı devam etmektedir. Adana halkı asla ama asla bu algıyı 'yemeyecektir' Söz konusu hastane iddiası tamamen aldatmacadır!"

Zeydan Karalar'ın, sahra hastanesi olduğunu iddia ettiği yerin Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi olduğu, fuardan kalma malzemeler ile bölünmüş yerlerin oluşturulduğu net bir şekilde görülüyor.

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