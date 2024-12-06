KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Rum kesimi boyunu aşan işlere kalkıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Demir Kubbe satın alan GKRY'nin boyunu aşan işlere kalktığını söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'den Demir Kubbe satın alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) tepki gösterdi. "Güney Kıbrıs'ın çapı belli, nüfusu belli, ekonomisi belli." diyen Rum kesiminin boyunu aşan işlere kalktığını söyledi. Güney'in Kıbrıs'ta bu işlere girmesinin Güney Kıbrıs'ın feshedildiğini ifşa ettiğini söyleyen Tatar, "Rum kesiminin, barışın devam etmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) varlığı ile 50 yıldır başarıyla devam ettirdiği anlaşmanın sürebilmesi için böyle anlaşmalara girmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) terör devleti İsrail'den Demir Kubbe satın almasına ilişkin olarak, "
Güney Kıbrıs'ın çapı belli, nüfusu belli, ekonomisi belli. Rum kesimi boyunu aşan işlere kalkıyor.
" ifadelerini kullandı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar
, CNN Türk'te katıldığı yayında
Türkiye'nin Kıbrıs'ın garantörü
olduğunu söyledi.
Rum kesiminin Demir Kubbe alımıyla boyunu aşan işlere karıştığını da ifade eden Tatar, Rum yönetiminin bu işlere girmesinin Güney Kıbrıs'ın feshedildiğini ifşa ettiğini kaydetti.
"Güney Kıbrıs'ın feshedildiğinin ifşasıdır"
"Güney Kıbrıs'ın feshedildiğinin ifşasıdır"
Tatar ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Güney Kıbrıs'ın bizden çaldıkları Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bu işlere girmesi, Türkiye'ye sormadan, danışmadan böylesi bir anlaşmalar yapması,
Güney Kıbrıs'ın feshedildiğini
ifşa etmektedir.
Rum devleti olduğunu kanıtlamaktadır. İki devletli siyaset fevkalade önemlidir. Barışın devam etmesi için
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)
varlığı ile 50 yıldır başarıyla devam ettirdiği anlaşmanın sürebilmesi için böyle anlaşmalara girmemesi gerekiyor. Güney Kıbrıs muhalefeti de, liderlerine burasının bir ada ülkesi olduğunu, tatil adası olduğunu inatla hatırlatmaktadır.
"Hakan Fidan ile görüşmemiz gerek"
"Hakan Fidan ile görüşmemiz gerek"
Bu demir kubbe, çok büyük bütçeli. Bunun parası nasıl verilecek. Bu anlaşma, Güney'in angajmanlara uyduğunu, taraf olduğunu kanıtlamaktadır.
Lozan Anlaşması
'na,
Kıbrıs Anlaşması
'na kadar gidecek olursanız
Türk-Yunan dengesi
nin önemini görürsünüz. Bu olaylar, gerilimi arttıran gelişmelerdir. Tek başına değerlendirmem tabi ki mümkün değil.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
ile görüşmemiz gerek. Güney Kıbrıs, boyunu aşan işler olduğu aşikar.
"Güney Kıbrıs'ın çapı belli"
"Güney Kıbrıs'ın çapı belli"
Netice itibariyle burası Türkiye'nin güvenliği için de önemli bir ada. Vatan toprağı sayesinde, Mavi Vatan'da hakkımız var. Fevkalade önemli dediğim noktada, Güney Kıbrıs'ın
lojistik bir üs
haline getirilmesi söz konusu. Milyar dolarlık anlaşmadan bahsediyorum.
Güney Kıbrıs'ın çapı belli
, nüfusu belli, ekonomisi belli. Bu durum
Güney Kıbrıs
'ın başka şeylere alet olduğunu gösteriyor.
Kuzey Kıbrıs
'ın
Türkiye Cumhuriyeti
ile işbirliği içerisinde olması
TSK
'nın barışı tahsisi ile gerçeklemiştir. Ancak
Güney Kıbrıs
'ın bu anlaşması barış, huzur ve güvenliğin tesisi tehlike atmaktadır. Güney Kıbrıs'ın ekonomisinin gelişmesinde dünyanın tanıması etkili oldu ama dünya
Kuzey Kıbrıs
'ı tanımamakta hala ısrar ediyor."
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