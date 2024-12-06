KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Rum kesimi boyunu aşan işlere kalkıyor

Bu demir kubbe, çok büyük bütçeli. Bunun parası nasıl verilecek. Bu anlaşma, Güney'in angajmanlara uyduğunu, taraf olduğunu kanıtlamaktadır.

Lozan Anlaşması

'na,

Kıbrıs Anlaşması

'na kadar gidecek olursanız

Türk-Yunan dengesi

nin önemini görürsünüz. Bu olaylar, gerilimi arttıran gelişmelerdir. Tek başına değerlendirmem tabi ki mümkün değil.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan