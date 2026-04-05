Kocaeli'de kamyonet dereye uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

23:445/04/2026, Pazar
IHA
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kamyonetin dereye düşmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde demir korkulukları aşan kamyonetin dereye düştüğü kazada ağır yaralanan sürücü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi’nde meydana geldi. M.E. (43) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen korkulukları aşan araç dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya inen itfaiye eri, araç içerisinde bilinci kapalı halde bulunan sürücüye dakikalarca kalp masajı yaptı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan M.E., sağlık görevlilerine teslim edilerek ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kamyonet sürücüsü kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan M.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.E.’nin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

