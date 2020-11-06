Kocaeli'nde bir hasta yakını kanser hastası annesinin ameliyatının iptal edildiği iddia etmişti: O hastaneye inceleme

Dünya

ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

ABD seçimlerinde Biden'ın Trump'a fark atması ve ezici bir üstünlükle galip gelmesi bekleniyordu. Oysa oyların başa baş gittiği seçimler, hem anket şirketlerini hem de ana akım medyayı yanılttı. Peki tüm başarısız politikalarına rağmen Trump neden bu kadar oy aldı? Onca skandala rağmen neden hala güvenilir bir seçenek olarak görülüyor? Son verilere göre Trump 2016 seçimlerindeki oylarını 4 milyon artırarak 68 milyon oya ulaştı... Demokrat Parti adayı Joe Biden ile arasındaki fark ise yüzde 1'in altında. Analist Marwan Bishara'ya göre bunun sebebi Trump'ın popülizm kartını iyi oynaması. Bishara'ya göre Trump, iç ve dış yönetimdeki tüm başarısızlıklarına rağmen seçimlerini açıklamayan "gizli utangaç seçmenler" ve koyu muhafazakarlar arasındaki itibarını koruyor...