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Gündem Kocaelinde bir hasta yakını kanser hastası annesinin ameliyatının iptal edildiği iddia etmişti O hastaneye inceleme
KOCAELİ

Kocaeli'nde bir hasta yakını kanser hastası annesinin ameliyatının iptal edildiği iddia etmişti: O hastaneye inceleme

Kocaeli'nde bir vatandaş, sosyal medyada paylaştığı videoda, hastaneden fatura istediği için kanser hastası annesinin ameliyatını iptal ettiği iddia etmişti. Kısa sürede yayılan video üzerine harekete geçen yetkililer, hastaneye yönelik vergi incelemesi başlattı.

Haber Merkezi AA
Genç kadın çektiği videoda gözyaşlarına boğulmuştu.
Genç kadın çektiği videoda gözyaşlarına boğulmuştu.

Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı videoda, "Medical Park Kocaeli Hastanesinde kanser hastalığı tedavisi gören hastaya yapılacak ameliyat karşılığında ilgili hastane tarafından istenilen bedelin ödenmesi esnasında talep edilen faturanın hastane yetkililerince düzenlenmek istenmemesi üzerine ameliyatın iptal edildiği" iddiaları yer aldı.

İnceleme başlatıldı

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, konuyla ilgili vergi müfettişlerinin de katılımıyla yeterli sayıda yoklama memurundan oluşan Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, bugün ilgili sağlık kurumuna giderek kayıt dışılıkla ilgili vergi kanunlarında yer alan hükümler doğrultusunda düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belgeler açısından denetim ve inceleme yaptı.

  • Söz konusu denetim ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgi ve belgelerdeki verilerden hareketle hastanenin daha kapsamlı vergi incelemesine tabi tutulması için Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından vergi müfettişleri görevlendirilecek.
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