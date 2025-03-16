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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

15:1516/03/2025, Pazar
DHA
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Konya'da polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde, bonzai olarak bilinen uyuşturucudan 600 kilo üretilebilecek, 4 kilo 50 gram ham madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi aldı.

600 kilogram uyuşturucu üretilebiliyor

Çalışma başlatan ekipler, sevkiyatı gerçekleştirecek otomobil ile ona öncülük edilecek otomobilin plakasını belirleyip takibe aldı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda iki otomobil durduruldu. Yapılan aramada otomobillerden birinde bonzai olarak bilinen uyuşturucudan 600 kilo üretilebilecek, 4 kilo 50 gram ham madde ele geçirildi. Araçlarda bulunan 3 kişi ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alındı.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

#Konya
#Uyuşturucu
#Operasyon
#Bonzai

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