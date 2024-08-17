Köpeğin ısırdığı turist gerekeni yaptı

Tatil amacıyla İstanbul'a gelen İrlandalı turist Samuel Grzywna, Yenikapı Metro İstasyonu'nda sahipsiz köpek tarafından ısırıldı. Hataneye kaldırılan Grzywna'nın tedavisi yapıldı. Grzywna, daha sonra avukatı Hikmet Berk Dilmen aracılığıyla İBB'ye maddi ve manevi tazminat talebiyle dilekçe gönderdi. Grzywna'nın kuduz olma riskiyle karşı karşıya kaldığına değinilen dilekçede, “Tatil amacıyla geldiği metropol bir şehir olan ve bütün dünyadaki turistler için bir çekim merkezi olan İstanbul'da böylesine bir olayla karşılaşmasından ötürü tatilini yarıda keserek yaşadığı ülke olan İrlanda'ya geri dönmüştür” ifadelerine yer verildi.

İrlandalı Grzywna'nın uğradığı zararın Anayasa'nın 125. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında İBB tarafından karşılanmasının istenildiği dilekçede, şunlar kaydedildi: “Tüm bu yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, sahipsiz hayvanların kontrolünün ve bunların tehlikelerine yönelik tedbir alınması bakımından belediyelerin sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bulunduğu izahtan varestedir. Belediyeniz bu yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi ayrıca aktif bir davranışta bulunarak sokak hayvanlarının toplu ulaşım birimlerine girmesine müsaade etmesi nedeniyle müvekkilin köpek saldırısında yaralanmasına neden olmuştur. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi suretiyle hizmetin kötü veya geç işlemesi ya da gereği gibi işlememesi sonucunda bir zarar meydana geldiğinde idarelerin hizmet kusuru nedeniyle meydana gelen bu zararları tazmin etmeleri gerekmekte olup bu doğrultuda 500 bin lira manevi tazminat ile birlikte müvekkilimizin, idarenizin kusurlu davranışı sebebiyle yaşamış olduğu bu olaydan sonra tedavi maksadıyla yapmış olduğu 902 avro tutarındaki masrafların tazminini talep etmekteyiz.”