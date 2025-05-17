Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Küçükçekmece'de haraç için araç kurşunlayan kadın tutuklandı: Gizlendiği binaya eşofmanla girip etekle çıktı

Küçükçekmece'de haraç için araç kurşunlayan kadın tutuklandı: Gizlendiği binaya eşofmanla girip etekle çıktı

13:2717/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Küçükçekmece'de haraç için araç kurşunlayan kadın tutuklandı: Gizlendiği binaya eşofmanla girip etekle çıktı
Küçükçekmece'de haraç için araç kurşunlayan kadın tutuklandı: Gizlendiği binaya eşofmanla girip etekle çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de iş adamı H.S.'den 'Babanın bize vergi borcu var' diyerek haraç isteyen daha sonra da aracını kurşunlayan şüpheli güvenlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı. Eşofmanlı şüpheli olayından ardından girdiği binada üstünü değiştirerek etek giyince kadın olduğu anlaşıldı. Kısa sürede yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece'de iş adamı H.S.'den 'Babanın bize vergi borcu var' diyerek haraç isteyen daha sonra da aracını kurşunlayan şüpheli güvenlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı. Eşofmanlı şüpheli olayından ardından girdiği binada üstünü değiştirerek etek giyince kadın olduğu anlaşıldı. Kısa sürede yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde 27 Nisan'da iş adamı H.S.'ye ait otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırıdan önce iş adamının telefonuna yurt dışı numarasından atılan bir mesajla 'Babanın bize vergi borcu var' denilerek tehdit edildiği belirlendi.


Önce erkek sanıldı


Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sırasında, olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamera görüntüsüne ulaştı. Üzerinde eşofmanla mont bulunan ve erkek olduğu düşünülen şüpheli kamera görüntüleriyle takibe alındı. Sokak sokak kaçan şüpheli, kameraların görmediği yerde bir apartmanın giriş bölümüne girerek gözden kayboldu.


Üzerini değiştirip etek giyince kadın olduğu anlaşıldı


Kısa bir süre sonra binadan çıkan şüphelinin kadın olduğu ve kıyafetini değiştirerek etek giydiği belirlendi. Yapılan incelemede kıyafetini değiştiren kadının ayakkabılarının aynı olduğu tespit edildi. Sokakta kırmızı renkli bir otomobile binen şüpheli ortadan kayboldu.


Kısa sürede gözaltına alındı


Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği otomobilin korsan taksi olduğunu belirledi. Korsan taksinin şoförü, şüpheli kadını bıraktığı yeri polislere söyledi. Polis bu bölgede yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli E.T. polis tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.


Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ancak şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede tetikçi olduğunu gösteren bazı yazışmaların bulunduğu belirtildi. Şüphelinin telefonda konuştuğu kişinin attığı mesajlarda 'Sende mi tetikçi oldun' gibi ibareler bulunduğu öğrenildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Küçükçekmece
#Araç kurşunlama
#Kadın suçlu
#Haraç
#Haraç isteme
#Ceza
#Tutuklama
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı açıklandı mı, belli oldu mu?