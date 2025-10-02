Küresel Sumud Filosu son durum: İsrail'in alıkoyduğu 34 Türk'ün isimleri belli oldu

Milyonlarca Filistinlinin açlığa mahkum olduğu Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti. Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 34 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı. Alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri de belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin olarak İsrail donanmasının gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Filoda yer alan gemilerde toplam 55 Türk vatandaşının bulunduğu bilinirken, son gelen bilgilere göre bunlardan 34’ü İsrail güçlerince alıkonuldu.
Alıkonulan Türk vatandaşlarının listesi
İsrail tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşlarının isimleri şöyle açıklandı:
- Fikret Aycub Kantoglu – Sirius
- Abdulaziz Yalcin – Sirius
- Davut Daskiran – Sirius
- Zeynep Tekocak – Sirius
- Metehan Sari – ALMA
- Huseyin Suayb Ordu – ALMA
- Onur Murat Kolgu – ALMA
- Semih Fener – ALMA
- Osman Cetinkaya – ALMA
- Sümeyra Akdeniz Ordu – ALMA
- Bekir Turunc – SPECTRE
- Abdulmecid Bagcivan – SPECTRE
- Mustafa Muhammed Cakmakci – SPECTRE
- Cakar Mesut – SPECTRE
- Muslim Ziyali – SPECTRE
- Mehmet Sait Direkci – HUGA_A
- Fatih Ozsoz – HUGA_A
- Tevhit Yildiz – HUGA_A
- Sumeyye Sena Polat – MALI/Deir Yassine_A
- Halil Rifat Canakci – GRANDE BLU
- Semanur Sonmez Yaman – MORGANA
- Ersin Celik – MORGANA
- Abdulsamed Turan – SEULLE_A
- Yasar Yavuz – SEULLE_A
- Hasmet Yazici – SEULLE_A
- Evren Akan – Florida_A
- Turgay Turan – Florida_A
- Muhammet Emin Yildirim – Florida_A
- Umut Aslan – CAPTEN NIKOS_A
- Abdullah Gundem – CAPTEN NIKOS_A
- Bekir Develi
- İkbal Gürpınar
- Said Ercan
- Erdem Özveren