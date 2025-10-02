Yeni Şafak
Küresel Sumud Filosu son durum: İsrail'in alıkoyduğu 34 Türk'ün isimleri belli oldu

Küresel Sumud Filosu son durum: İsrail'in alıkoyduğu 34 Türk'ün isimleri belli oldu

09:512/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 34 Türk vatandaşı İsrail tarafından alıkonuldu.
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 34 Türk vatandaşı İsrail tarafından alıkonuldu.

Milyonlarca Filistinlinin açlığa mahkum olduğu Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti. Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 34 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı. Alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri de belli oldu.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, dün akşam saatlerinde İsrail'in saldırısına uğradı. Filoda yer alan Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının gemilere yasa dışı şekilde müdahale ederek 34 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.

Gazze’deki ablukanın kırılması ve milyonlarca Filistinliye insani yardım ulaştırılması amacıyla yola çıkan filoyu kuşatan İsrail, akşam saatlerinde harekete geçti. Müdahalenin ardından gemilerden çok sayıda aktivistin gözaltına alındığı bildirildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin olarak İsrail donanmasının gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Filoda yer alan gemilerde toplam 55 Türk vatandaşının bulunduğu bilinirken, son gelen bilgilere göre bunlardan 34’ü İsrail güçlerince alıkonuldu.


Alıkonulan Türk vatandaşlarının listesi


İsrail tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşlarının isimleri şöyle açıklandı:


  1. Fikret Aycub Kantoglu – Sirius
  2. Abdulaziz Yalcin – Sirius
  3. Davut Daskiran – Sirius
  4. Zeynep Tekocak – Sirius
  5. Metehan Sari – ALMA
  6. Huseyin Suayb Ordu – ALMA
  7. Onur Murat Kolgu – ALMA
  8. Semih Fener – ALMA
  9. Osman Cetinkaya – ALMA
  10. Sümeyra Akdeniz Ordu – ALMA
  11. Bekir Turunc – SPECTRE
  12. Abdulmecid Bagcivan – SPECTRE
  13. Mustafa Muhammed Cakmakci – SPECTRE
  14. Cakar Mesut – SPECTRE
  15. Muslim Ziyali – SPECTRE
  16. Mehmet Sait Direkci – HUGA_A
  17. Fatih Ozsoz – HUGA_A
  18. Tevhit Yildiz – HUGA_A
  19. Sumeyye Sena Polat – MALI/Deir Yassine_A
  20. Halil Rifat Canakci – GRANDE BLU
  21. Semanur Sonmez Yaman – MORGANA
  22. Ersin Celik – MORGANA
  23. Abdulsamed Turan – SEULLE_A
  24. Yasar Yavuz – SEULLE_A
  25. Hasmet Yazici – SEULLE_A
  26. Evren Akan – Florida_A
  27. Turgay Turan – Florida_A
  28. Muhammet Emin Yildirim – Florida_A
  29. Umut Aslan – CAPTEN NIKOS_A
  30. Abdullah Gundem – CAPTEN NIKOS_A
  31. Bekir Develi
  32. İkbal Gürpınar
  33. Said Ercan
  34. Erdem Özveren



