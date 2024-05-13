Kutsal topraklara transit ulaşım: Hacılar prosedüre takılmadan Mekke’ye gidecek

Suudi memurlar tarafından pasaport ve parmak izi işlemleri gibi vakit alan prosedürler ilk etapta İstanbul ve Esenboğa Havalimanları’nda başlayacak. Yaklaşık 20 bin hacı adayı Mekke veya Medine’de havalimanlarında hızlı hareket edebilecek. İlerleyen yıllarda kapasitenin artması beklenirken Türkiye’nin diğer büyükşehirlerindeki havalimanlarında da Mekke Yolu Projesi kullanılarak, hacı adaylarına kolaylık sağlanacak.

"Allah’a hamdüsenalar olsun. Hadimu'l-Harameyn eş-Şerifeyn’in sorumlusu Veliaht Prens Hazretlerinin talimatıyla İçişleri Bakanlığı ve ilgili sektörlerden ortakları, sadece Allah'ın misafirlerini bölgeye ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara hizmetler de sunuyor. Hatta, onlara hizmet etmek ve ülkelerine ulaştırmak için zamanla yarışıyoruz. Hacıların Suudi Arabistan Krallığı'na gelmeleri hâlinde konaklama alanlarına gitmeleri ve eşyalarının hiçbir işlem yapılmadan kolaylıkla kendilerine teslim edilmesi amacıyla menşe ülkedeki prosedürlerini tamamlayacak olan Mekke Yol Projesi için düğmeye bastık. Amaç, hacıların hac yolculuğunu unutulmaz bir anıya dönüştürmektir. Allah'a şükürler olsun ki şu anda yediden fazla ülkede, on bir havalimanında çalışıyoruz. Bu hizmetle bugüne kadar yarım milyondan fazla hacıya hizmet verdik. Bugün, Sayın Valimizin ve Sayın Büyükelçimizin de katılımıyla Türkiye'nin ikinci havalimanında bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'ın izniyle gerek Türkiye'de gerekse başka ülkelerde hizmet alanımızı daha çok genişleteceğiz."