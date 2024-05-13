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Kutsal topraklara transit ulaşım: Hacılar prosedüre takılmadan Mekke’ye gidecek

Başkent Ankara’dan kutsal topraklara gidecek hacı kafilesinin Suudi Arabistan’daki havalimanlarında herhangi bir prosedüre takılmadan otellerine ulaşmasını sağlayacak olan “ Mekke Yolu” projesi tanıtımı yapılarak hayata geçirildi.

Ali Kürşat Büyükada
20:11 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:46 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Suudi Arabistan'ın 2018'de hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke Yolu" projesi, sonraki yıllarda Pakistan, Fas ve Bangladeş'te uygulanmaya başlanmıştı.
Suudi Arabistan'ın 2018'de hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke Yolu" projesi, sonraki yıllarda Pakistan, Fas ve Bangladeş'te uygulanmaya başlanmıştı.

“Mekke Yolu” projesi kapsamında hacı adayları, Suudi Arabistan’a gitmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanında kendilerine ayrılan özel alanda bütün işlemlerini halledebilecek. Esenboğa’da kurulan yüz tanıma sistemi ile hacı adayları Suudi Arabistan’da havalimanlarında hiçbir işlem yapmadan direkt olarak otellerine geçebilecek. Böylece hacı adayları hac yolculuğunda vakit kazanacak.


Projenin açılış törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Tuğgeneral Hac ve Umre Pasaport İşleri Genel Müdürü Mansour Alotaibi, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abu Al-Nasr ve birçok yetkili katıldı.


Hacı adayları beklemeyecek

Esenboğa Havalimanı’nda Suudi yetkililere ayrılan bölümün açılışı kurdele kesimi ile yapıldı. Suudi Arabistan Büyükelçisi Abu Al-Nasr, Vali Şahin’e Türk hacıların kullanacağı Suudi yetkililerin gerekli prosedürleri gerçekleştirdiği alanı gezdirdi. Pasaport kontrolleri ve gerekli tüm detayların Ankara’dan çıkmadan halledilmesi sayesinde yaklaşık hacı adayları yaklaşık 6 saat vakit kazanacağı öngörülüyor.


20 bin hacı adayı projeden yararlanabilecek

Suudi memurlar tarafından pasaport ve parmak izi işlemleri gibi vakit alan prosedürler ilk etapta İstanbul ve Esenboğa Havalimanları’nda başlayacak. Yaklaşık 20 bin hacı adayı Mekke veya Medine’de havalimanlarında hızlı hareket edebilecek. İlerleyen yıllarda kapasitenin artması beklenirken Türkiye’nin diğer büyükşehirlerindeki havalimanlarında da Mekke Yolu Projesi kullanılarak, hacı adaylarına kolaylık sağlanacak.


İçişleri Bakanlığı Hac ve Umre Pasaport İşleri Genel Müdürü Mansour Alotaibi de şunları söyledi:

"Allah’a hamdüsenalar olsun. Hadimu'l-Harameyn eş-Şerifeyn’in sorumlusu Veliaht Prens Hazretlerinin talimatıyla İçişleri Bakanlığı ve ilgili sektörlerden ortakları, sadece Allah'ın misafirlerini bölgeye ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara hizmetler de sunuyor. Hatta, onlara hizmet etmek ve ülkelerine ulaştırmak için zamanla yarışıyoruz. Hacıların Suudi Arabistan Krallığı'na gelmeleri hâlinde konaklama alanlarına gitmeleri ve eşyalarının hiçbir işlem yapılmadan kolaylıkla kendilerine teslim edilmesi amacıyla menşe ülkedeki prosedürlerini tamamlayacak olan Mekke Yol Projesi için düğmeye bastık. Amaç, hacıların hac yolculuğunu unutulmaz bir anıya dönüştürmektir. Allah'a şükürler olsun ki şu anda yediden fazla ülkede, on bir havalimanında çalışıyoruz. Bu hizmetle bugüne kadar yarım milyondan fazla hacıya hizmet verdik. Bugün, Sayın Valimizin ve Sayın Büyükelçimizin de katılımıyla Türkiye'nin ikinci havalimanında bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'ın izniyle gerek Türkiye'de gerekse başka ülkelerde hizmet alanımızı daha çok genişleteceğiz."


#Mekke Yolu
#Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr
#Vasip Şahin
#Türkiye
#Suudi Arabistan
#Esenboğa Havalimanı
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