Ankara'da duyurulan LGBT yürüyüşüne karşı STK'lar bir araya geldiler. Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV), İHH, MEMUR-SEN, HİZMET-İŞ, Genç Hareket, İnsan Hak-Der, Yedi Hilal, İletişim Platformu, BEM-BİR-SEN, Ayasofya Dergisi, Genç Medeniyet, İGEDER, Cansuyu Yardımlaşma Derneği, YENİAD, Safa Vakfı, Verenel Derneği, Devlet-i Aliyye Ocakları, Asma Köprü, Uluslararası Dijital Medya ve İletişim Derneği (UDM), TEKDER, ÖĞDER, DİN-BİR-DER, Milli Gazete, Suffa Ankara, ESAM, Bir Ömürlük Misafir Derneği'nin imzasının bulunduğu basın açıklamasında LGBT aktivizmini yayan insanlara ve yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen gruplara tepki gösterildi. Toplanan grup LGBT oluşumu hakkındaki bilgileri aktarmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için sergi de gerçekleştirildi.

OYNAT 01:42 LGBT'ye karşı sivil toplum kuruluşları toplandı: Müsaade etmemek boynunuzun borcudur Ankara'da duyurulan LGBT yürüyüşüne karşı STK'lar bir araya geldiler. Planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katılırken yapılan açıklamada 'Tüm insanlığı hayra, iyiliğe, güzelliğe, yani önce ahlak ve maneviyat davet ediyoruz.' çağrısı yapıldı. Açıklamanın yapıldığı noktaya vatandaşları bilinçlendirmek için sergi de hazırlandı. BiP'te paylaş

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Sessiz kalmayacağız

''Mukaddes kitabımız, hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim sapkınlığa yönelen, sapkınlığı normalleştiren kavimlerin ibretlik ve acı sonlarını bize bildirmektedir.

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İşte bu yüzden, sapkınlığın toplum hayatında normal karşılanması yönünde atılan her adımın karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz!

Küresel fon ve desteklerle beslenen, ifsat projeleri ile istismar edilen, isimleri Ayşe, Esma, Ahmet, Burak olan, hangi isimden ve yaştan olursa olsun bu sapkınlığa bulaştırılan insanlarımıza sesleniyoruz:

Bu bir sefalet projesidir ve sonu bedbahtlıktır.!

Biz bu zalimane döngünün içine zorla çekilmiş olan insanlara sesleniyoruz, gelin önce nefsinizi, kalbinizi ve imanınızı kurtarın; bizleri bu gayretinizde yanınızda destekçi olarak bulacaksınız. Yok eğer bu ifsat projesinin, insanı aşağılık kılan bu sürecin bir gönüllü unsuru iseniz; mübarek beldelerimizi kirletmenize, gençlerimize musallat olmanıza asla müsaade etmeyeceğiz.!

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Bu süreçte özellikle üniversitelerin ve dolayısıyla gençlerin hedef kitle olarak seçildiğini görüyoruz.

Aziz milletimizin imkân ve kaynakları ile kurulmuş okullarımızda, muazzez beldelerimizde, kan ve can vererek koruduğumuz aziz vatanımızda, soysuzluğa geçit veremeyiz. Gençliğimiz üzerinde oynanan küresel çaplı organizasyonlara müsaade edemeyiz!

Biz, bu ülkenin milli kadroları olarak oynanan oyunun farkındayız, Sivil Toplum anlayışımızın gerektirdiği bir duyarlılık içerisinde tavrımızı ortaya koymaktan imtina etmeyeceğiz. Bizi millet yapan din ve değer dünyamızı her zeminde müdafaa ve muhafazasında bize düşen görevi üstlenmeye devam edeceğiz.

Ahlak ve maneviyat toplumun sadece bir kesimi için değil, bütün insanlarımızın huzuru ve bir arada yaşama kültürünün teminatı için gereklidir.

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Özgürlük adı altında toplumu rahatsız edecek ve gençlerimizi ahlaksızlığa yöneltecek olan bütün eylemlerden, etkinliklerden, yapılardan uzak durulması gerekmektedir. Ahlakı örselenmiş bir toplumun, dini değerleri işlevsizleştirilmiş bir toplumun ayakta kalamayacağını biliyoruz. Bunu bilen düşmanlarımızın bir operasyonu olarak algıladığımız, LGBT toplantı çağrılarına karşı mukavemet gösterecek ve asla müsaade etmeyeceğiz! Tüm insanlığı hayra, iyiliğe, güzelliğe, yani önce ahlak ve maneviyata davet ediyoruz.

Çağrımıza kulak verenler yanlarında her daim destekçileri olarak bizi bulacaklardır. Aksi halde insanlığı felakete sürüklemeye devam edenler, gençlerimizi ve nesillerimizi zehirleyenler ise karşılarında sarsılmaz bir iradeyle bizi bulacaklardır!

Sefil LGBT organizasyonu günlerdir ülkemizi ve milletimizi tahrik eden yürüyüş ve eylemlerini şimdi de Ankara'da yapma kararı almıştır. Bu yürüyüş ve eylemin organizatörleri, katılımcıları ve tüm destekçileri bilmeli ki, biz bu hayasız meydan okumanıza karşı sessiz kalmayacağız! Bu sürecin dış kaynaklı bir organize kaos süreci olduğunu, milletimiz ve devletimize karşı da bir meydan okuma olduğunu görüyoruz. Millet olarak bu meydan okumaya karşı kanunların müsaade ettiği sınırlarda tavrımızı en net şekilde koyarken devletimizin de bu sürece kayıtsız kalmamasını istiyor ve yetkili makamlara sesleniyoruz. İnsanlığın değerlerine savaş açmış bu topluluğa karşı gerekli tedbirleri almak ve düzenlenmek istenen yürüyüşe müsaade etmemek boynunuzun borcudur.

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Bunun yanı sıra sadece bu münferit eylemlerin iptal edilmesi yetmez, muhakkak LGBT organizasyonlarının aldığı fonlar kesilmeli, bu faaliyetlerin bir kaos planı olduğu gerçeği görülmeli, bu tür yapılanmalar kesinlikle yasaklanmalıdır. Ankara da bulunan sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bundan sonra da her türlü ahlaksızlığın karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyor, düzenlenmek istenen onursuz yürüyüşün karşısında olduğumuzu bildiriyoruz!

Bu yürüyüşü gerçekleştireceklere son çağrımızdır; bu ifsattan vazgeçin, bu yürüyüşten vazgeçin, insan onurunu çiğnemekten vazgeçin...!

GÜNDEM Ankara'daki LGBT yürüyüşüne karşı STK'lar birleşti: İnsan fıtratının onurunu çiğnetmeyeceğiz

HAYAT "LGBT aktivizmi politik bir harekettir''