LGS sınavında tam puan alan öğrenci yazılım mühendisi olmak istiyor

"Burada muazzam özveri, emek ve fedakarlık var. Öğretmenlerimizle her zaman oğlumun yanındaydık. Öğretmenlerimizle bu başarıya imza attık. Mutluyuz ve gururluyuz. Çağan, mühendis olmak istiyor. Biz de bu hayalini destekliyoruz."