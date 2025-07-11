LGS'de tam puan aldı: Kayra Aras başarısının sırrını açıkladı

Dağ, "Çok ders çalışmak yerine düzenli ve planlı çalışma metodunu uyguladım. Çok kitap okumaya da başarımı borçluyum. Genel olarak okul saatinden sonra akşam belirli saatlere kadar çalıştım. Ana derslerden özel ders de aldım. Bolca test çözdüm. Okulun hafta sonu kurslarına da katılarak ara dersleri hallettim. Başarı için çok değil, planlı ve programlı şekilde çalışılmalıdır." ifadelerini kullandı.