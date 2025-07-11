LGS'de tam puan aldı: Kayra Aras başarısının sırrını açıkladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Kayra Aras Dağ, başarılı olmasını planlı çalışma ve çok kitap okumaya bağladı.
Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu öğrencisi Kayra Aras Dağ, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
Dağ, yıl boyunca tam puan almaya odaklı çalışma programı uyguladığını söyledi.
Sınava hazırlık sürecinde öğretmenlerinden ve ailesinden büyük destek gördüğünü vurgulayan Dağ, ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.
Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu Müdürü Hüseyin Okumuş da başarısından dolayı Kayra Aras Dağ'ı tebrik etti.