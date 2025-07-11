İmam hatip okulları LGS'de 500 tam puan alan 63 öğrencisiyle şampiyonluk geleneğini bozmadı

LGS'nin şampiyonları bu yılda imam hatip okullarından oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden imam hatipli şampiyonların isimleri netlik kazanmaya başladı.

Nitelikli eğitim ile kapsayıcı, milli ve manevi değerlere bağlı öğrenciler yetiştirme gayretinde olan imam hatip okulları başarılara imza atan öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Geçen yıl 27 tane olan 500 tam puan alan öğrenci sayısı, bu sene toplamda 63’e yükseldi.