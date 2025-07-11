İmam hatip okulları LGS'de 500 tam puan alan 63 öğrencisiyle şampiyonluk geleneğini bozmadı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan imam hatipli öğrenciler şampiyonlar arasına adını yazdırdı. Bu sene 500 tam puan alan öğrenci sayısı 63’e yükseldi. Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ise altı ayrı şampiyon çıkarmayı başardı.
LGS'nin şampiyonları bu yılda imam hatip okullarından oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden imam hatipli şampiyonların isimleri netlik kazanmaya başladı.
Her sene şampiyon sayısı yükseliyor
Nitelikli eğitim ile kapsayıcı, milli ve manevi değerlere bağlı öğrenciler yetiştirme gayretinde olan imam hatip okulları başarılara imza atan öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Geçen yıl 27 tane olan 500 tam puan alan öğrenci sayısı, bu sene toplamda 63’e yükseldi.