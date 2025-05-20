İTO Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu’ndan hafızlık başarısı: Arş’ın gölgesine doğru yürüyen 35 yıldız

İstanbul Başakşehir’de eğitim faaliyetlerini sürdüren İTO Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu, proje hafızlık okulu statüsünde olmamasına rağmen, hafızlık eğitiminde örnek alınacak bir başarıya imza attı. 35 kız öğrenci hocalarının desteğiyle birlikte Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyerek hafızlık sürecini tamamladı. Hafızlık taç giydirme merasimine katılan veliler duygu dolu anlar yaşadı.
İTO Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu, proje hafızlık okulu statüsünde olmamasına rağmen 35 öğrencisine örgün eğitimle beraber hafızlık sürecini tamamlamasını sağladı. Eğitiminin yanı sıra başarıyla hafızlık yapan öğrenciler için "Hafızlık Taç Giydirme Merasimi" düzenlendi. Söz konusu program; İstanbul Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Başakşehir İlçe Müftülüğü ve Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) iş birliğinde, BİHADER’in sponsorluğunda gerçekleşti.
Hafızlık taç giydirme merasiminde 35 kız öğrencinin velileri ve katılan diğer veliler duygu dolu anlar yaşadı.
Ayrıca, program kapsamında 35 hafız öğrenciden 3’ü için çekilecek olan kura ile umre sözü verildi. Salonda bulunan protokol üyeleri ve katılımcılar ise kontenjan arttırımı yaparak gönüllü olarak öğrencileri umreye göndermeye niyet ettiğini duyurmasıyla sayı 35'e tamamlandı.
Arş’ın gölgesine doğru yürüyen 35 yıldız burada
Programın koordinasyonunda ve hazırlık sürecinde bulunan İTO Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı ve aşakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) Başkanı Enes Abdurrahman Hibe yaptığı selamlama konuşmasında 'emanet' vurgusu yaparak konuşmasına başladı;
"Bugün burada sadece bir tören icra etmiyoruz. Bugün burada bir emanet teslimi, bir emaneti kabulleniş anı yaşıyoruz. Kur’ân-ı Kerîm, gökten yeryüzüne uzanan en sağlam iptir. Bu ipi tutan düşmez, bu yolda yürüyen yolda kalmaz. Bugün, bu mübarek ipi sımsıkı tutan 35 evladımız var aramızda. Her biri, “Oku!” emrine kulak verdi. Her biri, gece karanlığında gözyaşıyla aydınlanan sayfalarda kendini buldu. Her biri, harf harf, ayet ayet, sure sure Kur’ân’ı kalbine işledi. Rabbim, hepsinden ebediyen razı olsun. Ve unutmayalım ki, bir hafız sadece Kur’ân’ı ezberlemiş kişi değildir. O, Allah’ın kelamına yoldaş olmuş, onu taşıma sorumluluğunu üstlenmiş, ümmetin yükünü omuzlamış bir şahittir. Bu sadece kişisel bir başarı değildir; bu bir ailenin, bir neslin, bir ümmetin kurtuluşuna vesile olacak bir fetihtir. Bugün Arş’ın gölgesine doğru yürüyen 35 yıldız burada. Rabbim sayınızı artırsın, adımlarınızı bereketlendirsin. Bu güzelliğe vesile olan tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hafızlara hediyeler takdim edildi
Örgün eğitimle birlikte hafızlık süreçlerini tamamlayan 35 öğrenciye birbirinden farklı hediyeler takdim edildi. Sponsorların her bir hafız için verdiği çeyrekler ve umre sözleri hafızeleri mutlu etti.