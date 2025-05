İTO Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu’ndan hafızlık başarısı: Arş’ın gölgesine doğru yürüyen 35 yıldız

"Bugün burada sadece bir tören icra etmiyoruz. Bugün burada bir emanet teslimi, bir emaneti kabulleniş anı yaşıyoruz. Kur’ân-ı Kerîm, gökten yeryüzüne uzanan en sağlam iptir. Bu ipi tutan düşmez, bu yolda yürüyen yolda kalmaz. Bugün, bu mübarek ipi sımsıkı tutan 35 evladımız var aramızda. Her biri, “Oku!” emrine kulak verdi. Her biri, gece karanlığında gözyaşıyla aydınlanan sayfalarda kendini buldu. Her biri, harf harf, ayet ayet, sure sure Kur’ân’ı kalbine işledi. Rabbim, hepsinden ebediyen razı olsun. Ve unutmayalım ki, bir hafız sadece Kur’ân’ı ezberlemiş kişi değildir. O, Allah’ın kelamına yoldaş olmuş, onu taşıma sorumluluğunu üstlenmiş, ümmetin yükünü omuzlamış bir şahittir. Bu sadece kişisel bir başarı değildir; bu bir ailenin, bir neslin, bir ümmetin kurtuluşuna vesile olacak bir fetihtir. Bugün Arş’ın gölgesine doğru yürüyen 35 yıldız burada. Rabbim sayınızı artırsın, adımlarınızı bereketlendirsin. Bu güzelliğe vesile olan tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.