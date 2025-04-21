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Ayasofya’da hafızlık töreni

Ayasofya’da hafızlık töreni

04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Samsun Vezirköprü'de de hafızlık eğitimlerini tamamlayan 91 öğrenci için mehterli icazet töreni düzenlendi.
Samsun Vezirköprü'de de hafızlık eğitimlerini tamamlayan 91 öğrenci için mehterli icazet töreni düzenlendi.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlığını tamamlayan 57 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Tekbir eşliğinde sahneye gelen öğrenciler, Kuran-ı Kerim tilavet etti. Öğrencilere daha sonra hediyeler verildi.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlığını tamamlayan 57 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, Fatih Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, okul müdürü Bayram Kefeli, davetliler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Ayasofya-i Kebir Camii müezzini Şükrü Asıleren'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Gül, 57 hafızı tebrik etti. Gül, “İnancımızın, gelenimizin önemli bilgilerinin değeri olan hafızlığı yaşatan başta hocalarımız olmak üzere annelerimize, babalarımıza, kıymetli öğrencilerimize, destek verenlere ayrı saygılarımı iletiyor, teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'un her bir alanında, Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın iş birliğinde bu tür güzel anları görmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından tekbir eşliğinde sahneye gelen 57 öğrenci, Kuran-ı Kerim tilaveti yaptı.


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