Hafızlık sınavını geçen öğrencilere belge verildi.

Açılış konuşmasını yapan Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, hafızlık sürecinde emeği geçen ailelere ve eğitimcilere teşekkür ederek "Evlatlarını hafızlık eğitimi için bize emanet eden fedakâr annelerimizi ve babalarımızı sabırlarından ötürü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz, ‘Hafızın anne ve babasına cennette öyle bir taç giydirilir ki, onun parlaklığı güneşin parlaklığından daha büyüktür' buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i öğreterek evlatlarımıza en büyük manevi mirası bırakıyoruz. Onlar bu kutsal emaneti yüklenerek Allah ve Rasulü'nün sevdiği kimseler hâline gelirler."