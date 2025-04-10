Hafızlık sınavını geçen öğrencilere belge verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2025 Yılı Birinci Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan 14'ü kız, 4'ü erkek olmak üzere toplam 18 öğrenciye hafızlık belgeleri takdim edildi.
Hafız Mehmet Altuntaş Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Açılış konuşmasını yapan Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, hafızlık sürecinde emeği geçen ailelere ve eğitimcilere teşekkür ederek "Evlatlarını hafızlık eğitimi için bize emanet eden fedakâr annelerimizi ve babalarımızı sabırlarından ötürü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz, ‘Hafızın anne ve babasına cennette öyle bir taç giydirilir ki, onun parlaklığı güneşin parlaklığından daha büyüktür' buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i öğreterek evlatlarımıza en büyük manevi mirası bırakıyoruz. Onlar bu kutsal emaneti yüklenerek Allah ve Rasulü'nün sevdiği kimseler hâline gelirler."
Konuşmasının ardından İl Müftüsü Altunkaya, hafızlık belgelerini öğrencilere takdim etti.
Törene İl Müftülüğü şube müdürleri Mahmut Ceyhan ve Mutlu Kurt'un yanı sıra müftülük personeli, öğrenciler ve veliler katıldı.