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Kahramanmaraş'ta genç hafızlar yetişiyor

Kahramanmaraş'ta genç hafızlar yetişiyor

11:2626/03/2025, Çarşamba
IHA
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Şerife Yaşar Gölcü Erkek Hafız Kur'an Kursu'nda da öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferinde yoğun bir şekilde derslerine devam ediyor.
Şerife Yaşar Gölcü Erkek Hafız Kur'an Kursu'nda da öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferinde yoğun bir şekilde derslerine devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta Merkez Onikişubat ilçesi Şerife Yaşar Gölcü Erkek Hafız Kur'an Kursu'ndaki hafız adayları, Ramazan'ın maneviyatıyla birlikte yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor.

Türkiye'nin hafız yetiştiren önemli merkezlerinden Kahramanmaraş'taki birçok Kur'an kursunda yüzlerce öğrenci, küçük yaşlardan itibaren hafızlık eğitimi alarak İslami ilim geleneğini sürdürüyor. Merkez Onikişubat ilçesi Şerife Yaşar Gölcü Erkek Hafız Kur'an Kursu'nda da öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferinde yoğun bir şekilde derslerine devam ediyor. Ramazan'la birlikte hafızlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin Kur'an kurslarına ilgisi artıyor. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek isteyen gençler, yoğun bir programla eğitimlerini sürdürüyor. Kurs yetkilileri, hafız adaylarının derslerini daha verimli geçirebilmeleri için özel programlar düzenlediklerini belirtiyor.

Velilerin desteği çok önemli

Kur'an kursu yöneticisi Selahattin Akkurt, "Ramazan ayı içindeyiz ve 100 civarında kayıtlı öğrencimiz ile eğitimimiz sürüyor. Öğrencilerimiz Ramazan'ın bereketinden istifade ediyor. Okuluna gidip hafızlığı sürdüren öğrencilerimiz de var. Bizim kursumuzda yıllardır 30-35 öğrenciyi hafız ediyorduk bu yıl deprem nedeniyle bir azalma var ve 20 civarında öğrencimizi hafız edeceğiz. Velilerimizin desteği çok önemli. İl ve ilçe müftümüze teşekkür ederiz" dedi.

13 yaşında hafız oluyorlar

Kurs eğitmeni Seyfettin Yenice ise, "Hafızlarımız 10 yaşında Kur'an kurslarına başlıyorlar ve 13 yaşlarında mezun olarak çıkabiliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı programlarla da Arapça eğitimlerini alıyorlar. Aynı zamanda proje hafızlık eğitim sistemi ile eğitimlerini geliştirebiliyorlar" diye konuştu.



#Ramazan
#Hafız
#Çocuk

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