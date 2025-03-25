Ramazan sofranızı Kızılay’la paylaşın

Fitre, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek en önemli yardımlardan biri olarak öne çıkıyor. Fitre, maddi durumu yerinde olan her Müslüman’ın, Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken bir mali ibadettir. Fitre, ihtiyaç sahipleri, borçlular ve yolculara verilebilir. Ancak anne, baba, dede, nine, çocuklar ve torunlara fitre verilmez. Bu ibadet, bayramdan önce yerine getirilmesi gereken önemli bir sorumluluk olarak kabul edilir.