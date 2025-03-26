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Miniklerin Ramazan sevinci: Tekne oruçlarını öğle ezanıyla açtılar

Miniklerin Ramazan sevinci: Tekne oruçlarını öğle ezanıyla açtılar

10:4926/03/2025, Çarşamba
IHA
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ERZURUM'DA KÜÇÜK ÇOCUKLARI ORUÇ TUTMAYA TEŞVİK ETMEK İÇİN TEKNE ORUCU GELENEĞİ DEVAM EDİYOR.
ERZURUM'DA KÜÇÜK ÇOCUKLARI ORUÇ TUTMAYA TEŞVİK ETMEK İÇİN TEKNE ORUCU GELENEĞİ DEVAM EDİYOR.

Erzurum'un Palandöken İlçesi Müftülüğü'ne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursunda çocuklara özel iftar programı düzenlendi. Orucu sevdirmek için tekne oruçlarını tutan çocuklar öğle ezanıyla iftar yaptılar.

Erzurum'da küçük çocukları oruç tutmaya teşvik etmek için tekne orucu geleneği devam ediyor. Erzurum'un Palandöken İlçesi Müftülüğü'ne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursunda çocuklara özel iftar programı düzenlendi.

İyilik Haftası programları kapsamında düzenlenen programda çocuklar, tekne oruçlarını öğle ezanıyla açtılar. Küçük yaşta çocukları oruca alıştırmak ve ramazanın maneviyatını hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen programda çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Çok sayıda çocuğun katıldığı "Tekne Orucu" iftar programında Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan'ın yaptığı duanın ardından minikler hep birlikte oruçlarını açtılar. Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü ve Kur'an Kursu öğreticileri de tekne orucu iftarında miniklerle bir araya gelip heyecanlarına ortak oldu.



#Tekne orucu
#Ramazan
#Erzurum

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