Miniklerin Ramazan sevinci: Tekne oruçlarını öğle ezanıyla açtılar

İyilik Haftası programları kapsamında düzenlenen programda çocuklar, tekne oruçlarını öğle ezanıyla açtılar. Küçük yaşta çocukları oruca alıştırmak ve ramazanın maneviyatını hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen programda çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Çok sayıda çocuğun katıldığı "Tekne Orucu" iftar programında Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan'ın yaptığı duanın ardından minikler hep birlikte oruçlarını açtılar. Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü ve Kur'an Kursu öğreticileri de tekne orucu iftarında miniklerle bir araya gelip heyecanlarına ortak oldu.