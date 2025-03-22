Erzurum 'Gastronomi Şehri' unvanıyla UNESCO'ya girdi

Müceldili Konağı’nda şehrin sivil inisiyatif kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte sahur yapan Başkan Sekmen, burada yaptığı açıklamada, konuyla ilgili yapılan başvurunun değerlendirildiğini ve Erzurum’un UNESCO’nun listesine girdiğini ifade etti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Dadaş diyarı Erzurum’un yüzlerce yıllık mutfak kültürü, damaklarda iz bırakan eşsiz lezzetleri ve köklü gastronomi mirası, bugün artık uluslararası bir platformda hak ettiği değeri buldu. Erzurum’un tarihi kadar eski olan bu zengin sofra kültürünü dünya ile buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Bu başarının perde arkasında, gece gündüz demeden çalışan, şehrimize gönül veren, katkı sunan Gastronomi Şube Müdürlüğü’müz ve tüm kurumlarımızın yetkililerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler inanıyoruz ki; birlikten kuvvet doğar. El ele, gönül gönüle vererek Erzurum’umuzu her alanda daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bu kutlu şehrin insanlarına her daim birlikte nice hayırlı işlerde buluşmayı nasip eylesin. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi’ne ‘Gastronomi Şehri’ unvanıyla giren Erzurum’umuza bu özel başarı hayırlı ve uğurlu olsun.”