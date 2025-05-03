Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Avrupa’nın hafızlık şampiyonları: Kur’an bülbülleri gurbetçileri buluşturdu

Avrupa’nın hafızlık şampiyonları: Kur’an bülbülleri gurbetçileri buluşturdu

22:533/05/2025, Cumartesi
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Almanya'da "3. Avrupa Hafızlık Yarışması" düzenlendi.
Almanya'da "3. Avrupa Hafızlık Yarışması" düzenlendi.

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı tarafından düzenlenen Avrupa Hafızlık Yarışması’nın üçüncüsü, 3 Mayıs’ta Almanya’nın Duisburg kentinde gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim’e gönül veren yüzlerce kişiyi bir araya getiren Kur'an bülbülleri üç kategoride yarıştı. Yarışmada birincilikleri Yasin Zeynel Akdeniz, Muhammed Talha Kurt ve Emirhan Yaşar kazandı. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Kur’an öğrenen bu gençlerin Avrupa’da rol model olacaklarına dikkat çekti.

Avrupa’da yetişen hafızlar
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG)
İrşad Başkanlığı
’nın düzenlediği Avrupa Hafızlık Yarışması’nın üçüncüsü için Almanya’da buluştu.
Almanya’nın Duisburg Rheinhausen-Halle salonunda gerçekleştirilen yarışma,
Kur’an-ı Kerim
’e gönül veren yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

YouTube
Avrupa’nın hafızlık şampiyonları: Kur’an bülbülleri gurbetçileri buluşturdu
Gündem
03 Mayıs, Cumartesi

Yarışmada jüri heyeti Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, aynı üniversiteden Dr. Hidayet Ayan, Diyanet İşleri Başkanlığı Kıraat Kurulu Üyesi Ali Özgelen ve IGMG Hafızlık Sorumlusu Gürsel Turhan’dan oluştu.

Kur'an bülbülleri üç kategoride yarıştı

Yarışma 3 kategoride yapıldı.

Birinci kategoride Kur’an’dan 10 cüz ezberleyen hafız adayları yarıştı.

İkinci grupta ise 20 cüz ezberleyen hafız adayları yer aldı.

Üçüncü grupta da Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyen, yani 30 cüzü de ezberleyen hafız adayları yer aldı.

İlk kategoride; Yusuf Tokeşer, Muhammed Eren Altındağ, Yasin Zeynel Akdeniz yarıştı. İkinci kategoride; Mustafa Karabulut, Mahmut Sami Polat, Muhammed Talha Kurt yarıştı. Kur’an’ın tamamı üzerinden yapılan üçüncü kategorideki yarışmaya ise, Enes Hamdi Çeçen, Hamza Enes Yılmaz ve Emirhan Yaşar katıldı.

"Gaye Kur’an’ın anlaşılmasıdır"

Yarışmaya katılarak bir selamlama konuşması yapan
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün
, Kur’an-ı Kerim hafızlık ve tilavet yarışmalarının teşkilatın Kur’an’a verdiği önemi yansıttığını, asıl gayenin Kur’an-ı Kerim’in okunması, anlaşılması ve hayata tatbik edilmesi olduğunu söyledi.

Ergün, Kur’an’ın Müslümanların hayatını yönlendirmesinin kendileri için en temel değerlerden birisi olduğun belirttikten sonra, Kur’an öğrenen bu gençlerin Avrupa’da rol model olacaklarına dikkat çekti.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün

"Kur'an, daha erken yaşlardan itibaren heyecanla ezberlenecek"

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç da, yarışmaya katılan gençleri ve aileleri ile hocalarını tebrik ettikten sonra, hafızlık çalışmalarının Kur’an’ın anlaşılması yolunda teşkilatın en öncelikli hizmet alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Yalınkılıç, daha erken yaşlardan itibaren Kur’an’ın heyecanla ezberlenmeye devam edeceğini de ifade etti.

Hafızlık Yarışması Programı, dereceye giren katılımcılara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Binlerce hafız yetiştiriliyor

IGMG çatısı altında 2014’te kurumsal olarak başlayan hafızlık çalışmaları bugün 26 bölgede, 103 farklı kurumda sürdürülüyor. Toplam 2 bin 299 öğrenci hafızlık eğitimi alırken, bunların bin 174’ü ön hazırlık, 418’i hazırlık aşamasında ve 707 öğrenci ise aktif olarak hafızlık yapıyor.

Bugüne kadar 300’ün üzerinde öğrenci hafızlığını tamamlayarak belge almaya hak kazandı.



#Avrupa Hafızlık Yarışması
#Kur'an-ı Kerim
#Hafız
#IGMG Genel Başkanı
#Kemal Ergün
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir? Green Card (Yeşil Kart) 2025 dvprogram.state.gov çekiliş sonucu sonuç sorgulama