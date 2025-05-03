Avrupa’nın hafızlık şampiyonları: Kur’an bülbülleri gurbetçileri buluşturdu

Avrupa’da yetişen hafızlar İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı ’nın düzenlediği Avrupa Hafızlık Yarışması’nın üçüncüsü için Almanya’da buluştu.

Almanya’nın Duisburg Rheinhausen-Halle salonunda gerçekleştirilen yarışma, Kur’an-ı Kerim ’e gönül veren yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.





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Yarışmada jüri heyeti Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, aynı üniversiteden Dr. Hidayet Ayan, Diyanet İşleri Başkanlığı Kıraat Kurulu Üyesi Ali Özgelen ve IGMG Hafızlık Sorumlusu Gürsel Turhan’dan oluştu.

Kur'an bülbülleri üç kategoride yarıştı

Yarışma 3 kategoride yapıldı.

Birinci kategoride Kur’an’dan 10 cüz ezberleyen hafız adayları yarıştı.

İkinci grupta ise 20 cüz ezberleyen hafız adayları yer aldı.

Üçüncü grupta da Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyen, yani 30 cüzü de ezberleyen hafız adayları yer aldı.

İlk kategoride; Yusuf Tokeşer, Muhammed Eren Altındağ, Yasin Zeynel Akdeniz yarıştı. İkinci kategoride; Mustafa Karabulut, Mahmut Sami Polat, Muhammed Talha Kurt yarıştı. Kur’an’ın tamamı üzerinden yapılan üçüncü kategorideki yarışmaya ise, Enes Hamdi Çeçen, Hamza Enes Yılmaz ve Emirhan Yaşar katıldı.

"Gaye Kur’an’ın anlaşılmasıdır"

Yarışmaya katılarak bir selamlama konuşması yapan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün , Kur’an-ı Kerim hafızlık ve tilavet yarışmalarının teşkilatın Kur’an’a verdiği önemi yansıttığını, asıl gayenin Kur’an-ı Kerim’in okunması, anlaşılması ve hayata tatbik edilmesi olduğunu söyledi.

Ergün, Kur’an’ın Müslümanların hayatını yönlendirmesinin kendileri için en temel değerlerden birisi olduğun belirttikten sonra, Kur’an öğrenen bu gençlerin Avrupa’da rol model olacaklarına dikkat çekti.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün

"Kur'an, daha erken yaşlardan itibaren heyecanla ezberlenecek"

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç da, yarışmaya katılan gençleri ve aileleri ile hocalarını tebrik ettikten sonra, hafızlık çalışmalarının Kur’an’ın anlaşılması yolunda teşkilatın en öncelikli hizmet alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Yalınkılıç, daha erken yaşlardan itibaren Kur’an’ın heyecanla ezberlenmeye devam edeceğini de ifade etti.

Hafızlık Yarışması Programı, dereceye giren katılımcılara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Binlerce hafız yetiştiriliyor

IGMG çatısı altında 2014’te kurumsal olarak başlayan hafızlık çalışmaları bugün 26 bölgede, 103 farklı kurumda sürdürülüyor. Toplam 2 bin 299 öğrenci hafızlık eğitimi alırken, bunların bin 174’ü ön hazırlık, 418’i hazırlık aşamasında ve 707 öğrenci ise aktif olarak hafızlık yapıyor.

Bugüne kadar 300’ün üzerinde öğrenci hafızlığını tamamlayarak belge almaya hak kazandı.







