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LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:0211/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.
Tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sonuçlar, 'meb.gov.tr' adresinden öğrenilebilecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran'da yurt içi ve yurt dışındaki binlerce sınav merkezinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçlarını erişime açtı. 8'inci sınıf öğrencilerinin ve velilerin merakla beklediği
sonuçlara,
internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, 15 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

719 öğrenci tam puan aldı

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Gözler tercih dönemine çevrildi

Bununla birlikte,
LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Sınav sonuçlarının bugün ilan edilmesiyle birlikte gözler, MEB tarafından yayımlanacak olan
"Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"
na çevrildi. Kılavuzun yayımlanmasının ardından öğrenciler, merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilimlerine göre sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini yapacak.


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