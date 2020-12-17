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Gündem Magandaların silahından çıkan mermiler iki daireye isabet etti
DENİZLİ

Magandaların silahından çıkan mermiler iki daireye isabet etti

Şehir magandaları bu sefer de Denizli'de ortaya çıktı. Gece yarısı kentin en işlek caddelerinden birinde araç içerisinde havaya ateş eden şahıslar kayıplara karıştı. Havaya ateş edilen 10 mermiden 2’si bir apartmanın iki farklı dairesine isabet ederken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Merkezi İHA
Havaya ateş edilen 10 mermiden 2’si bir apartmanın iki farklı dairesine isabet etti.
Havaya ateş edilen 10 mermiden 2’si bir apartmanın iki farklı dairesine isabet etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir otomobilin içerisinde bulunan kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler, tarafından havaya ateş edildi.

Sesleri duyarak meraklanan vatandaşlar, olan bitene anlam veremedi.

Kardeş Apartmanın 6. katında yaşayan aile üyeleri yaklaşık 45 dakika sonra su içmek için mutfağa gittiği sırada yerde cam kırıklarını fark etti. Perdeyi aralayan aile üyesi, camdaki merminin isabet ettiğini fark etmesi üzerine ihbarda bulundu.

Havaya ateş edilen 10 mermiden 2’si bir apartmanın iki farklı dairesine isabet etti.

Beş ilde silah kaçakçılarına operasyon: Polis 38 adrese baskın yaptı
GÜNDEM
Beş ilde silah kaçakçılarına operasyon: Polis 38 adrese baskın yaptı

OLAY YERİ EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yerde sırayla duran kovanları fark ederek yolu trafiğe bir süreliğine kapattı. Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri cadde üzerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Ekipler, kent genelinde kimliği belirsiz şahıs ve ya şahısları arama çalışması başlattı.

Denizli'de maganda dehşeti: Gece su içmek için kalkınca fark etti
FOTOĞRAF 7
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Olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir otomobilin içerisinde bulunan kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler, tarafından havaya ateş edildi.
Title
Sesleri duyarak meraklanan vatandaşlar, olan bitene anlam veremedi.
Title
Kardeş Apartmanın 6. katında yaşayan aile üyeleri yaklaşık 45 dakika sonra su içmek için mutfağa gittiği sırada yerde cam kırıklarını fark etti. Perdeyi aralayan aile üyesi, camdaki merminin isabet ettiğini fark etmesi üzerine ihbarda bulundu.
Title
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yerde sırayla duran kovanları fark ederek yolu trafiğe bir süreliğine kapattı. Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri cadde üzerinde detaylı incelemelerde bulundu.
Title
Bu sırada aynı apartmanın 5. katında yaşayan bir başka vatandaş, merak üzerine pencereden bakmak istediğinde camdaki mermi isabetinin olduğunu fark etti. Çevre güvenlik kameraları ve mobeselerde ki görüntüleri izleyen ekipler, kent genelinde kimliği belirsiz şahıs ve ya şahısları arama çalışması başlattı.
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Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Denizli'de maganda dehşeti: Gece su içmek için kalkınca fark etti
Şehir magandaları bu sefer de Denizli'de ortaya çıktı. Gece yarısı kentin en işlek caddelerinden birinde araç içerisinde havaya ateş eden şahıslar kayıplara karıştı. Havaya ateş edilen 10 mermiden 2'si bir apartmanın iki farklı dairesine isabet ederken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Bu sırada aynı apartmanın 5. katında yaşayan bir başka vatandaş, merak üzerine pencereden bakmak istediğinde camdaki mermi isabetinin olduğunu fark etti. Çevre güvenlik kameraları ve mobeselerde ki görüntüleri izleyen ekipler, kent genelinde kimliği belirsiz şahıs ve ya şahısları arama çalışması başlattı.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Müşterinin aracıyla drift atıp polisten kaçtı kaza yapınca yakalandı
FOTOĞRAF 14
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Alınan bilgiye göre, Yüreğir Devriye Ekipleri, Koza Mahallesi ara sokaklarında drift atan 01 BS 676 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.
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Ancak araç sürücüsü Hüseyin P. ihtara uymayarak kaçmaya başladı.
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Yaklaşık 1 kilometre kaçabilen Hüseyin P. aracın direksiyon hakimiyetini yitirerek telefon direğine çarparak durabildi.
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Polis sürücü Hüseyin P. ve yanında bulunan kişiye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
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Yapılan incelemelerde, aracın Hüseyin P’ye ait olmadığı çalıştığı oto yıkamacıda bir müşterinin aracı olduğu tespit edildi.
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Hüseyin P. polise aracı izinsiz aldığını itiraf etti.
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Ehliyeti olmadığı için kaçan Hüseyin P’ye, drift atmak, tehlikeli araç kullanma, dur ihtarına uymama ve sokağa çıkma yasağından ceza yazıldı.
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Araç içeresinde bulunan diğer kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazıldı.
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Müşterinin aracıyla drift atıp polisten kaçtı kaza yapınca yakalandı
Adana'da oto yıkamacıda çalışan kişi izinsiz aldığı müşterinin arabasıyla drift attığı sırada polislerin 'dur' ihtarına uymayıp 1 kilometre kaçtıktan sonra kaza yapıp yakalandı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.


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