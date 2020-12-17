Beş ilde silah kaçakçılarına operasyon: Polis 38 adrese baskın yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince, yasadışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu yapıldı

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu yapıldı

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu yapıldı

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa'da idi. Adrese giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Adreste yapılan aramaların ardından girilen dairedeki şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAF 14 Edinilen bilgiye göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, Sokağa Çıkma Kısıtlaması ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede, kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Gece saatlerinde kıraathaneyi izlemeye alan ekipler, bir müşteri içeri girmeye çalıştığı sırada operasyon düzenledi. Bu sırada içeriye girmeye çalışan müşteri sokak üzerinde kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kıraathanenin arka bölümüne giren ekipler, masalarda kumar oynandığını, masalarda para ve kartların olduğunu gördü. Ayrıca kıraathanenin girişinde bulunan Pitbull köpeği dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin, Pitbull köpeğini muhtemel bir tehlikeye karşı içeride sakladıkları belirtildi. Kumar oynayan 8 şüpheliye Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak, Maske Takmamak ve Kumar Oynamak suçlarından 42 bin 488 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi M.D'ye ise Kumar Oynatmak ve Yer Temin Etmek suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir şüphelinin ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına Kumar oynamıyorduk, çay içmeye geldik demesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan operasyon anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer uygulamaların daha sıkı devam edeceğini, kısıtlamaya uymayanlar ve kumar oynayanları ağır cezaların beklediğini açıkladılar. Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar 'çay içmeye geldik' diye kendilerini savundular: Kapıya da pitbull koydular Bursa'da kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynandığı bilgisini alan ve kıraathaneye baskın düzenleyen polis 8 kişiyi gözaltına aldı. Polisin operasyon anı saniye saniye kaydedilirken, işyerinin girişinde bulunan pitbull köpek ise dikkat çekti. Hem kısıtlama hem genelgeye uymayıp kıraathanede yakalanan bir kişi ise, "Çay içmeye gelmiştik" deyince polisler de şaşkına döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi.

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FOTOĞRAF 10 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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