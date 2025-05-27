Mahrem toplantılarda kameralar bantlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, gittiği otellerde her toplantı öncesi güvenlik kameralarını bantlatmadığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İmamoğlu'nun toplantı için gittiği kameraları kapatılan otelde, 15 Eylül 2024'te ve 4 Mart'taki görüşmesinde görüntü alınmasının engellenmediği tespit edildi. 8 Ekim 2024, 12 Ekim 2024 ve 6 Mart 2025'teki görüşmelerde bantla kapatılan kameralar, 15 Eylül 2024 ve 4 Mart'taki görüşmelerde kapatılmamış.

O TOPLANTILARDA KİMLER VARDI?

İBB’ye yönelik dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın’a, emniyetteki ifadesinde görüntülere yönelik sorular yöneltildi. Akın'a, İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki otelde 2024 yılında Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki çeşitli tarihlerde yaptığı görüşmelerde kapatılmayan kameraların, 8 Ekim 2024, 12 Ekim 2024 ve 6 Mart 2025'teki görüşmelerde niçin kapatıldığı, bu tarihlerde İmamoğlu'nun kimlerle görüştüğü soruldu. Akın, “Bu tarihlerde kamera görüntülerinin neden kapatılmadığını bilmiyorum ancak İBB'de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir. Toplantılara katılan kişilerle ilgili hiçbir bilgiye vakıf değilim” cevabını verdi.

AKIN’DAN “MAHREM” VURGUSU

Otelin hiçbir iletişim anını ya da görüntü alınmasını engelleyecek faaliyette bulunmadıklarını savunan Akın, bahse konu toplantı katında bulunan sadece toplantı odasının önündeki kameranın kapatılma sebebi, sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir” dedi. Akın, “Toplantıların mahremiyetini sağlamak adına, sadece toplantı salonunun girişindeki kameraların kapatılmasının kararını ekip olarak aldık. Bu arada otelin ya da mekanın başka bir alanındaki hiçbir iletişim anını ya da görüntü alınmasını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmadık” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’İN “ÇORBA” SAVUNMASI ÇÖKTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüntü alınmasını engellemek için kameraların bantlandığının ortaya çıktığı dönem İmamoğlu'nu savunmuştu. Kamera bantlamayı “çorba” örneğiyle aklamaya kalkan Özel, “Korumalar, çorba içerken üstümüze dökülür de sosyal medyada rezil oluruz diye kameraları bantlıyor. Aldığı eğitimin gereği o” demişti. Dosyaya eklenen ve İmamoğlu’nun her toplantıdan önce kameraları bantlatmadığını, sadece gizli toplantılarda kameraların bantlandığını ortaya koyan yeni görüntüler, Özel’in çorba savunmasını boşa düşürdü. Bu durum, Özel’in parti içinde yanlış yönlendirildiği yorumlarına da neden oldu.







