Gündem Mardin Büyükşehir Belediyesinden tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje
YEREL GÜNDEM

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal alanlarda üretim yapan üreticilerin su ihtiyacının giderilmesi ve üretim verimliliğin artırılması amacıyla başlatılan Tarımsal Sulama Kanalı Projesi kapsamında Savur ilçesine 2000 metre uzunluğunda sulama kanalı yapacak.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje
Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, tarımsal alanlarda üretim yapan üreticilerin su ihtiyaçlarını karşılamak, üretim ve verimliliği artırarak daha kaliteli ürünler elde edilmesini sağlamak için GAP ile yürütülen proje kapsamında, Savur ilçesinde 400 çiftçinin faydalanacağı yaklaşık 2000 bin metre uzunluğunda sulama kanalı yapılacak. Proje faaliyete girdiğinde 1000 hektarlık alanın sulanması sağlanacak.

Yerel ve kırsal kalkınmayı amaçlayan proje; Kırsal veriminin korunması, artırılması, üretimin rantabilitesinin yükseltilmesi, bakım ve yetiştirme işlerinin kolaylaştırılması, su kaynaklarının etkin kullanılması, sulama işlemleri için su temin edilmesi ve dere içinde cazibe akım ile akan su kaynağının boşa akmasını engellemek gibi katkıları olacaktır.

Tarımsal kalkınma ile birlikte refahının daha iyi seviyeye getirilmesi ve su kaybının önüne geçilerek tasarruf sağlanmış olacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi önceki yıllarda; Artuklu Gürağaç ve Kızıltepe Beşdeğirmen Tarımsal Sulama Kanalı Yapımı Projesi kapsamında 2018 yılı içerisinde Artuklu Gürağaç mahallesinde 930 metrelik sulama kanalı bitirilmiş, bu sulama kanalıyla birlikte 2000 dekar, Kızıltepe Beşdeğirmen mahallesinde 1206 metrelik sulama kanalı bitirilmiş bu sulama kanalıyla birlikte 800 dekar, Kızıltepe Yurteri mahallesinde 800 metrelik sulama kanalı bitirilmiş bu sulama kanalıyla birlikte 1000 dekar toplamda 3800 dekar alan sulanmıştır. Sulama kanalı projesinden 130 aile aktif bir şekilde faydalanmıştı.

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